Ayva sirkesi nasıl yapılır? Ayva sirkesi tarifi
Artık hepimiz biliyoruz; sirke doğal bir sağlık deposu. Ancak sirkenin faydalı ve etkili olması için hangi meyveden yapılmış olursa olsun, doğal olması şart. Üzüm, elma, nar gibi daha yaygın sirkelerin yanı sıra alıç, ayva gibi meyvelerle de nefis sirkeler yapabilirsiniz. Biz bugün sizin için ayva sirkesi tarifini araştırdık. Mutlaka denemeniz gereken bu sağlık deposu sirkenin tarifi hemen aşağıda. Şifa olsun…
Ayva sirkesi yaparken de diğer tüm sirkelerde olduğu gibi meyvelerin olgun ancak taze ve sağlam olması şart. Çürük, yumuşamış, diriliğini kaybetmiş meyvelerle düzgün bir sirke yapamazsınız.
Ayva sirkesi yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da meyvelerin iyice yıkanmış olması. Böylece üzerindeki tarım ilacı ve bakterilerden arınan ayvalarla sirke yapabilirsiniz. Aksi takdirde sirkeniz tutmaz, yani mayalanmaz.
Ayva sirkesi yaparken varsa evinizde bulunan başka bir sirkeden elde ettiğiniz sirke anasını kullanabilirsiniz. Eğer sirke anası yoksa, kavanoza ekleyeceğiniz bal, meyvelerin sirkeleşmesini kolaylaştıracaktır.
Gelelim ayva sirkesinin yapılışına… İhtiyacınız olan malzemeler şöyle:
2-3 kilogram ayva
Arıtılmış temiz içme suyu
Sirke anası ya da 1 çay bardağı sirke veya 3 çorba kaşığı bal
1 çay kaşığı kaya tuzu
Ayvaları iyice yıkayıp temizleyin.
Kabuklarını soymadan küp küp doğrayın.
5 litrelik bir cam kavanoza doldurun.
Sirke anası, sirke ya da balı da ekleyin ve üzerini kavanozun ağzına kadar olmamak kaydıyla içme suyuyla doldurun.
Kavanozun ağzına temiz bir tülbent örtün ve paket lastiğiyle örtüyü sabitleyin.
Güneş görmeyen bir yere yerleştirip, sabah akşam karıştırın. Metal kaşık kullanmayın.
Ayvalar önce suyun yüzeyine çıkar, sirke olgunlaştıkça dibe çöker. Meyvelerin tamamı dibe çöktüğünde karıştırma işlemine son verebilirsiniz.
Üzerinde sirke anası oluştuktan sonra sirkenizi süzebilirsiniz. (Sirke anasını kesinlikle atmayın.)
Süzdükten sonra içine kaya tuzunu ekleyin. Ağzı kapalı halde serin ve kuru bir yerde saklanabilir.
Ayva sirkesinin oluşum süresi 3 ay civarındadır.
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