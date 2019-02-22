Evde sirke nasıl yapılır? Evde üzüm sirkesi, elma sirkesi, nar sirkesi tarifi
Sirke, değerini son dönemde daha bir anladığımız, sağlık deposu bir gıda. Ancak sirkeden azami faydalanabilmek için sirkenin doğal ve katkısız olması gerekiyor. Bunun için yapabileceğiniz en doğru şey kendi sirkenizi yapmak. Bu içeriğimizde size evde sirke nasıl yapılır onu anlatacağız. İşte evde üzüm, elma, alıç, nar ve diğer meyvelerle sirke yapmak isteyenlere tavsiyeler ve tarifler…
ÜZÜM SİRKESİ NASIL YAPILIR?
Öncelikle evde üzüm sirkesinin yapılışını anlatalım. Diğer sirke tariflerimizi de tüm ayrıntılarıyla aşağıda bulabilirsiniz.
1 çay bardağı nohut
1 çay bardağı bulgur
1,5 kilogram siyah üzüm (açık renk sirke isteyenler beyaz üzüm de kullanabilir)
2 yemek kaşığı organik bal
1 litre içme suyu
1 yemek kaşığı kaya tuzu
Üzümleri güzelce yıkayıp sularının süzülmesi için bir kenar alın.
Sirkeyi yapacağını cam kavanozu iyice yıkayıp sterilize edin.
Önce suyu, ardından da üzümleri kavanoza koyun.
Ardından nohut, bulgur ve balı da ilave edip tahta ya da silikon bir kaşıkla karıştırın.
Üzerini bir tülbentle kapatıp paket lastiği yardımıyla tülbendi sabitleyin.
Kavanozu ılık ve karanlık bir ortama yerleştirin ve iki günde bir tahta ya da silikon bir kaşıkla karıştırın. Bu işlemi tüm üzümler dibe çökene kadar (yaklaşık 20 gün) sürdürün.
Ardından sirkenizi 20 gün de aynı yerde karıştırmadan bekletin ve mayalanmasını sağlayın.
Bu esnada üzerinde sirke anası adı verilen tabaka oluşacaktır. Sirke anasını bir kenara alın ama sakın atmayın çünkü başka sirkeler yaparken de kullanabilirsiniz.
Meyveleri süzüp alın. Sirkeyi yeniden kavanoza alıp içine bal ve kaya tuzu ekleyin.
Tülbentle yeniden kapattığınız kavanozu 20 gün daha bekletin.
ELMA SİRKESİ NASIL YAPILIR?
Öncelikle ihtiyacınız olan malzemelere bir bakalım. Evde elma sirkesi yapmak için gerekli malzemeler şöyle:
1 kilogram elma
2 yemek kaşığı bal
3 litre su
1 çay bardağı nohut
Yarım çay bardağı bulgur
Elmaları iyice yıkadıktan sonra, kabuklarını soymadan doğrayıp cam bir kavanoza koyun. Elmaların kabuğunu soymamanız sirkenizin kalitesi ve fermantasyonu açısından önemlidir.
Elmaların ardından kavanoza bal, bulgur ve nohut ekleyin. Daha önceden elinizde sirke anası varsa, bal koymak yerine sirke anası kullanarak da sirke kurabilirsiniz.
Tüm malzemeleri ekledikten sonra üzerini suyla tamamlayın. Suyu ekledikten sonra tüm malzemeleri bir kaşıkla karıştırın.
Sirkenin ağzını bir tülbentle kapatın. Bekleme sürecinizin ilk 20 gününde sirkeyi güneş görmeyen, serin ve kuru bir yerde saklayın.
Sirkenizi her gün bir kez silikon ya da plastik kaşıkla karıştırın. 20 günün sonunda sirkenizi yine aynı yere kaldırın.
Bu kez 20 gün boyunca hiç karıştırmadan bekletin. Elma sirkeniz tüketime hazır.
ALIÇ SİRKESİ NASIL YAPILIR?
Alıç tezgahlarda karşımıza kırmızı ve sarı olmak üzere iki çeşit olarak çıkıyor. Alıç sirkesini isterseniz kırmızı alıçla isterseniz de sarı alıçla yapabilirsiniz.
Alıç sirkesinin yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
1,5 kilogram alıç
4 litre su
1 yemek kaşığı kaya tuzu
1 çay bardağı üzüm ya da elma sirkesi
5-6 adet nohut
Alıçları bol suda yıkayın. Tek tek kontrol ederek içinde kurt olanları ayıklayın.
Sirke yapacağınız 5 litrelik kavanozunuzu iyice yıkayıp dezenfekte edin. Alıçları içine koyun.
Üzerini 4 litre suyla tamamlayın. Tuz, sirke ve nohutları da ekleyip ağzını temiz bir tülbentle kapatın.
Kavanozu güneş almayan bir yere koyup arada kontrol ederek 15-20 gün kadar bekletin. Bu sürede alıçlar yavaş yavaş kavanozun dibine çökecek.
Hepsi kavanozun dibine çöktüğünde sirkeniz yenmeye hazırdır.
Bir tülbent yardımıyla süzün ve bir cam şişeye aktarın. Bu şekilde uzun süre saklayabilirsiniz.
VİŞNE SİRKESİ NASIL YAPILIR?
Gelelim vişne sirkesine… Vişne sirkesi yapmak için gerekli malzemeler şöyle:
1 kilogram vişne
3 su bardağı kireçsiz içme suyu
6 çorba kaşığı bal
Bir tutam tuz
2 çorba kaşığı doğal sirke
Vişnelerin varsa bozuk olanlarını güzelce ayıklayın. İyice yıkayıp ilacını temizleyin. Sapları ve çekirdekleriyle birlikte büyük bir kavanoza koyup üzerini suyla doldurun.
Bal, tuz ve sirkeyi de ilave edin ve karıştırın. Kavanozun ağzını bir tülbentle kapatıp güneş alan havadar bir yere koyun. Geceleri kapağını kapatın.
İlk 2-3 hafta boyunca her gün plastik bir kaşıkla karıştırın. Vişneler iyice öldükten sonra bir süzgeçten geçirip posasını ayırın.
Kavanozun üzerini yeniden tülbentle örterek sirkeyi olgunlaşmaya bırakın. Bu işlem süreç de 3 ayı bulabilir.
Tadı iyice ekşidiğinde sirkeniz olmuş demektir. Bir kez daha süzüp bir şişeye alın. Serin ve karanlık bir yerde saklayın.
AYVA SİRKESİ NASIL YAPILIR?
Geldik ayva sirkesinin yapılışına… İhtiyacınız olan malzemeler şöyle:
2-3 kilogram ayva
Arıtılmış temiz içme suyu
Sirke anası ya da 1 çay bardağı sirke veya 3 çorba kaşığı bal
1 çay kaşığı kaya tuzu
Ayvaları iyice yıkayıp temizleyin.
Kabuklarını soymadan küp küp doğrayın.
5 litrelik bir cam kavanoza doldurun.
Sirke anası, sirke ya da balı da ekleyin ve üzerini kavanozun ağzına kadar olmamak kaydıyla içme suyuyla doldurun.
Kavanozun ağzına temiz bir tülbent örtün ve paket lastiğiyle örtüyü sabitleyin.
Güneş görmeyen bir yere yerleştirip, sabah akşam karıştırın. Metal kaşık kullanmayın.
Ayvalar önce suyun yüzeyine çıkar, sirke olgunlaştıkça dibe çöker. Meyvelerin tamamı dibe çöktüğünde karıştırma işlemine son verebilirsiniz.
Üzerinde sirke anası oluştuktan sonra sirkenizi süzebilirsiniz. (Sirke anasını kesinlikle atmayın.)
Süzdükten sonra içine kaya tuzunu ekleyin. Ağzı kapalı halde serin ve kuru bir yerde saklanabilir.
Ayva sirkesinin oluşum süresi 3 ay civarındadır.
NAR SİRKESİ NASIL YAPILIR?
Peki nar sirkesi nasıl yapılır? Önce ihtiyacınız olan malzemelere bir bakalım. Nar sirkesi için gerekli malzemeler şöyle:
3-4 adet orta boy nar
1 çay bardağı sirke
5-6 adet nohut
1 tatlı kaşığı bal
1 yemek kaşığı kaya tuzu
Bu malzemeler 5 litrelik bir cam kavanoz içindir.
Olgunlaşmış fakat sertliğini kaybetmemiş narları ortadan ikiye bölüp kaşıkla vurarak tanelerini çıkarın. Beyaz kısımlarını acılık vermemesi için iyice ayıklayın.
Nohutları yıkayıp kavanozun dibine yerleştirin. Üzerine nar tanelerini doldurun.
Kavanoza balı da ilave edin. Sirkeyi içme suyuyla sulandırıp kaya tuzunu içine ekleyin ve eritin.
Sirkeli ve tuzlu karışımı kavanoza boşaltın. Kavanozun üstünü içme suyuyla tamamlayın.
Ağzını bir tülbentle kapatıp paket lastiği ile sabitleyin ve kavanozu güneş almayan bir yere yerleştirin.
Her gün bir kez kaşıkla karıştırın. Narlar dibe çökene kadar bu işlemi sürdürün.
Sirkeniz 20-25 gün içinde hazır olacak. Süzdükten sonra dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz.
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