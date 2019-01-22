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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
22.01.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Biftek nasıl pişirilir? Biftek pişirirken dikkat etmeniz gereken püf noktaları

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Biftek nasıl pişirilir? Biftek pişirirken dikkat etmeniz gereken püf noktaları

Et, özellikle de parça et denince akla genellikle ilk önce biftek geliyor. Dananın antrikot, bonfile, kontrnuar, kontrfile ve sokum gibi bölümlerinden elde edilen biftek, az yağlı bol proteinli yapısı ve inanılmaz lezzetiyle, et sevenlerin rüyalarını süslüyor. Ancak biftek doğru şekilde pişirilmediği takdirde bu rüyaları süsleyen lezzet ortadan kayboluyor, et kayış gibi sert oluyor, yiyeni adeta pişman ediyor. Bunun için biftek pişirenlerin dikkat etmesi gereken bazı kuralları aşağıda sıraladık. İşte “Biftek nasıl pişirilir?” diye soranlar için kritik püf noktaları…

Her şeyde olduğu gibi biftek pişirirken de en önemlisi malzemenin kalitesi. Etinizi güvendiğiniz bir kasaptan almak çok önemli. Eğer bildiğiniz ve sağlam diyaloğunuz olan bir kasaptan alışveriş ederseniz, hem aldığınız hayvanın kalitesinden emin olursunuz hem de kasaba “Ben şu yemek için et istiyorum” dediğinizde kendisi size memnuniyetle destek olacaktır. Böylece etin gereksiz yere dövülmesi gibi sorunlarla da karşılaşmamış olursunuz.

Etinizi pişirmeden önce mutlaka oda sıcaklığında ve kuru olmasını sağlayın. Dolaptan çıkardığınız eti bir kağıt havlunun üzerine yerleştirerek suyunu salmasını bekleyin. Ancak bu sürenin yarım saati aşmamasına dikkat edin. Aksi takdirde bu kez etin tüm suyunu yitirmesine ve kurumasına neden olursunuz. Üstelik çok uzun süre açıkta kalan ette bakteri oluşumu gözlenebilir.

Eti marine etmek, lezzetli bir biftek pişirmenin hayati kurallarından biridir. Marinasyon için tercih edeceğiniz sos çok önemli. Ancak bundan daha da önemlisi etin kalınlığı. Çok kalın etlerin her yerine sos işlemez. Dövülerek inceltilmiş etlerde de marinasyon işlemi başarısız olur. 1,5 parmak kalınlığında dövülmemiş et idealdir. Eti marine sosuna yerleştirdikten sonra 1 gece kadar buzdolabında bekletmek en doğrusudur.

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Eti marine ederken en çok bu hatalar yapılıyor
Eti marine ederken en çok bu hatalar yapılıyor

Biftek nasıl pişirilir Biftek pişirirken dikkat etmeniz gereken püf noktaları

Etin mühürlenmesi de lezzetli ve sulu olması açısından çok önemlidir. Tuz ve karabiberle tatlandırdığınız eti önceden yüksek ateşte 10 dakika kadar ısıttığınız döküm tavaya yerleştirip her tarafını iyice mühürlemelisiniz. Bu esnada ocağı kesinlikle kısmayın. Ardından eti ocakta ya da fırında 10-12 dakika daha pişirmeye devam edin.

Tavayı mümkünse hiç yağlamayın. Çünkü et pişerken kendi yağını salar. Ancak yapışacağından korkuyorsanız tavaya çok hafifçe zeytinyağı sürebilirsiniz. Etinize ekstra lezzet katmak istiyorsanız tavanın bir kenarında ya da ayrı bir yerde erittiğiniz tereyağını bir kaşık yardımıyla etinizin üzerine gezdirebilirsiniz.

Etinizi pişirirken birkaç defa mutlaka altını üstünü çevirip her tarafının iyice pişmesini sağlarken kurumasını da önlemiş olursunuz. Fakat çevirme işlemini mutlaka maşayla yapın, etinize kesinlikle çatal batırmayın. Aksi takdirde bifteğin suyunun dışına akmasına neden olabilirsiniz.

Eti neden çok pişirmemeliyiz
Eti neden çok pişirmemeliyiz?

Aynı şekilde tavadan aldığınız eti hemen servis etmek ya da dilimlemek de yanlış bir harekettir. Eti tavadan aldıktan sonra dilimlemeden önce 3-4 dakika dinlendirmeniz gerekir. Kekik, pul biber gibi tavada yanabilecek baharatları da et piştikten sonra dinlendirme aşamasında üzerine serpmelisiniz.

ET PİŞİRİRKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK DÖRT İPUCU

Et 101Et pişirirken nelere dikkat edilmeli? Et pişirmenin püf noktaları nelerdir? Et pişirirken yapılan yanlışlar nelerdir? Et nasıl marine edilmeli? İşte et pişirmenin bütün püf noktaları...
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