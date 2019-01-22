Biftek nasıl pişirilir? Biftek pişirirken dikkat etmeniz gereken püf noktaları

Her şeyde olduğu gibi biftek pişirirken de en önemlisi malzemenin kalitesi. Etinizi güvendiğiniz bir kasaptan almak çok önemli. Eğer bildiğiniz ve sağlam diyaloğunuz olan bir kasaptan alışveriş ederseniz, hem aldığınız hayvanın kalitesinden emin olursunuz hem de kasaba “Ben şu yemek için et istiyorum” dediğinizde kendisi size memnuniyetle destek olacaktır. Böylece etin gereksiz yere dövülmesi gibi sorunlarla da karşılaşmamış olursunuz.

Etinizi pişirmeden önce mutlaka oda sıcaklığında ve kuru olmasını sağlayın. Dolaptan çıkardığınız eti bir kağıt havlunun üzerine yerleştirerek suyunu salmasını bekleyin. Ancak bu sürenin yarım saati aşmamasına dikkat edin. Aksi takdirde bu kez etin tüm suyunu yitirmesine ve kurumasına neden olursunuz. Üstelik çok uzun süre açıkta kalan ette bakteri oluşumu gözlenebilir.

Eti marine etmek, lezzetli bir biftek pişirmenin hayati kurallarından biridir. Marinasyon için tercih edeceğiniz sos çok önemli. Ancak bundan daha da önemlisi etin kalınlığı. Çok kalın etlerin her yerine sos işlemez. Dövülerek inceltilmiş etlerde de marinasyon işlemi başarısız olur. 1,5 parmak kalınlığında dövülmemiş et idealdir. Eti marine sosuna yerleştirdikten sonra 1 gece kadar buzdolabında bekletmek en doğrusudur.

Etin mühürlenmesi de lezzetli ve sulu olması açısından çok önemlidir. Tuz ve karabiberle tatlandırdığınız eti önceden yüksek ateşte 10 dakika kadar ısıttığınız döküm tavaya yerleştirip her tarafını iyice mühürlemelisiniz. Bu esnada ocağı kesinlikle kısmayın. Ardından eti ocakta ya da fırında 10-12 dakika daha pişirmeye devam edin.

Tavayı mümkünse hiç yağlamayın. Çünkü et pişerken kendi yağını salar. Ancak yapışacağından korkuyorsanız tavaya çok hafifçe zeytinyağı sürebilirsiniz. Etinize ekstra lezzet katmak istiyorsanız tavanın bir kenarında ya da ayrı bir yerde erittiğiniz tereyağını bir kaşık yardımıyla etinizin üzerine gezdirebilirsiniz.

Etinizi pişirirken birkaç defa mutlaka altını üstünü çevirip her tarafının iyice pişmesini sağlarken kurumasını da önlemiş olursunuz. Fakat çevirme işlemini mutlaka maşayla yapın, etinize kesinlikle çatal batırmayın. Aksi takdirde bifteğin suyunun dışına akmasına neden olabilirsiniz.

Aynı şekilde tavadan aldığınız eti hemen servis etmek ya da dilimlemek de yanlış bir harekettir. Eti tavadan aldıktan sonra dilimlemeden önce 3-4 dakika dinlendirmeniz gerekir. Kekik, pul biber gibi tavada yanabilecek baharatları da et piştikten sonra dinlendirme aşamasında üzerine serpmelisiniz.

ET PİŞİRİRKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK DÖRT İPUCU