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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Haberler >Lezizz >Mutfak Tüyoları>Eti marine ederken en çok bu hatalar yapılıyor
Mutfak Tüyoları

Eti marine ederken en çok bu hatalar yapılıyor

Yumuşacık, ağızda dağılan ve lezzetli etler için marinasyon yöntemi sıkça tercih edilir. Peki eti marine ederken mutfakta en çok hangi hatalar yapılıyor?

Fotoğraflar: Alamy
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Lezzetli et pişirmenin en önemli sırrı marinasyondur. Ancak yanlış uygulanan teknikler eti lezzetlendirmek yerine tersi etki gösterebilir.

Fotoğraflar: Alamy
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Yanlış Et Kullanımı

Bazı etler marinasyona kesin olarak ihtiyaç duyarken, bazıları ise marine edilmez. Örneğin bonfile, antrikot gibi etleri marine etmeniz gerekir. Ancak pirzola, T bone gibi etler için marinasyon yanlış bir pişirme yöntemidir.

Fotoğraflar: Alamy
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Eti Dövmeyin!

En sık yapılan yanlışlardan biri marine edilecek eti dümdüz olana kadar dövmektir. Bu yöntemde etin dokusu bozulur, marinasyon etin içine işlemediğinden pişen et kuru ve tatsız olur.

Fotoğraflar: Alamy
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Dondurmayın!

Marine ettiğiniz eti derin dondurucuda saklayıp daha sonra pişirmek iyi bir fikir değildir. Dondurup tekrar çözülmeye bıraktığınız et sulanır ve kıvamı bozulur.

Fotoğraflar: Alamy
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Tuz ve Sirke Kullanın

Marinasyonda tuz konulmaması gerektiği, çünkü tuzun eti sertleştireceği söylenir. Oysa bu yaygın bir yanlıştır. Etinizi marine ederken tuz koyabilirsiniz. Ayrıca limon, balsamik sirke ya da elma sirkesi gibi bir asit eklemeyi de unutmayın.

Fotoğraflar: Alamy
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Marinasyonu Başka Yerde Kullanmayın

Hazırladığınız marinasyonda etlerinizi beklettikten sonra arta kalan sosu asla garnitürleri lezzetlendirmek gibi başka yerlerde kullanmayın. Çiğ etten marinasyona geçen bakteriler sebzelere de bulaşacak ve sağlığınız için tehlike oluşturacaktır.

Fotoğraflar: Alamy
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Etinizin Kalınlığı Önemli

Hazırladığınız marinasyonun lezzetini, etinizi yerken almak istiyorsanız etinizin kalınlığına dikkat etmelisiniz. İnce bir dilim ete marinasyon nüfuz edemeyeceği gibi çok kalın kesilmiş dilimlerin iç kısımlarına da marinasyon ulaşamayacaktır. Bu sebepten etinizin kalınlığının 1-3 cm arasında olmasına özen gösterin.

Fotoğraflar: Alamy
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Etinizi Dinlendirin

Yemek için sabırsızlansanız da hazırladığınız marinasyonda etinizi buzdolabında en az 8 saat dinlendirmeniz gerektiğini unutmayın. Ne kadar uzun süre dinlendirirseniz lezzeti o kadar artacaktır. En ideal süre ise 24 saattir.

Fotoğraflar: Alamy
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Sıcaklığa Dikkat Edin

Marine ettiğiniz eti buzdolabında dinlendirdikten sonra çıkarıp hemen pişirmeyin. Etin oda sıcaklığına gelmesini bekleyip öyle pişirmelisiniz.

Fotoğraflar: Alamy
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Döküm Tava Kullanın

Etinizi pişirirken mümkünse döküm tava kullanın. Çünkü döküm tava yüksek sıcaklığa ulaştığından, hazırladığınız marinasyonun lezzetinin etin içinde kalmasını sağlar. İyice ısıttığınız tavanıza etinizi 1-2 parça halinde koyarak mühürleyin. Bir anda tüm eti tavanıza koyarsanız, tavanın sıcaklığı düşecek, mühürleme işlemi istenilen biçimde olmayacak ve dolayısı ile marinasyonun tadı etinize geçmeyecektir.

Fotoğraflar: Alamy
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Etin yanında çok iyi gidecek bir tarifimiz var: Peynirli mantar dolması... Ayrıntılar videomuzda...

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