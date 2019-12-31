"Akşama ne pişirsem?" diye düşünen son dakikacılar için pratik yılbaşı menüsü

Genelde mutfaklarımızda tatlı olarak yer alan balkabağı aslında et yemeğinden böreğe birçok tarifte yer alabiliyor. Bunlardan balkabağı çorbasının tarifini sizin için hazırladık. İşte zerdeçalla lezzetlenen enfes bir balkabağı çorbası tarifi…

Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir hindi yemeği arayanlar bu tarifi kaçırmasın. Tek yapmanız gereken hindi göğüsü fırında pişirip çıkan suyunu da sos olarak değerlendirmek. Ortaya çıkan lezzeti tarif edecek kelime bulmakta biz zorlanıyoruz. En iyisi siz deneyin ve sonucu kendi gözlerinizle görün.

Sizin için bu kez geleneksel İstanbul usulü bir bakla fava tarifi hazırladık. Özel günlerde sofralarınızı süsleyecek bu mezeyi mutlaka bu şekilde denemelisiniz. Bakla sevmeyenlerin bile çok beğeneceği favanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda.

Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir meze arıyorsanız havuçlu yoğurt salatası çok doğru bir seçim. Birkaç basit malzemeyle hazırlanan bu mezeyi herkes çok beğenecek ve zevkle tüketecek. Üstelik sağlıklı beslenmeyi de hedefliyorsanız, havuç taratorla hedefi 12'den vurabilirsiniz.

Patates kadar güzel ne var? Çorbadan yemeğe, börekten salataya her tarife yakışır. Bu tarifimiz yoğurtla yapabileceğiniz çok pratik bir patates salatası. Sarımsak ve dereotunun lezzet kattığı bu salata çok hafif ve çok lezzetli. Meze olarak da gönül rahatlığıyla servis edebileceğiniz yoğurtlu patates salatası tarifimiz aşağıda.

"Zeytinle nar olur mu?" diyenler için enfes bir tarifimiz var. Narlı zeytin salatası... Hazırlaması pratik fakat lezzeti de bambaşka. Sizin için narlı zeytinli salatası tarifini araştırdık. Muhteşem bir tat olacağına eminiz.

Mor lahana ya da kırmızı lahana, dört mevsim sofralarımızdan eksik etmememiz gereken antioksidan deposu mor renkli yiyeceklerden. Mor lahanayla yapacağınız salatanın içine elma da eklediğinizde çok daha farklı ve doyumsuz bir lezzet elde edeceğinizi biliyor musunuz?

Belle Helene, Fransız mutfağının klasik tatlılarından biri. İlk defa Auguste Escoffier tarafından 1870 yılında yapılmış. Üzerinden uzun yıllar geçmiş olsa da bu güzel tatlının tadı her zaman mükemmel. Nefis sulu armutun, çikolatanın ve dondurmanın en lezzetli uyumu yakabileceğiniz Belle Helene tatlısını denemek isterseniz, tarifini aşağıda bulabilirsiniz.