Yoğurtlu patates salatası tarifi

Patates kadar güzel ne var? Çorbadan yemeğe, börekten salataya her tarife yakışır. Bu tarifimiz yoğurtla yapabileceğiniz çok pratik bir patates salatası. Sarımsak ve dereotunun lezzet kattığı bu salata çok hafif ve çok lezzetli. Meze olarak da gönül rahatlığıyla servis edebileceğiniz yoğurtlu patates salatası tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun…