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Yoğurtlu patates salatası tarifi

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Yoğurtlu patates salatası tarifi

Patates kadar güzel ne var? Çorbadan yemeğe, börekten salataya her tarife yakışır. Bu tarifimiz yoğurtla yapabileceğiniz çok pratik bir patates salatası. Sarımsak ve dereotunun lezzet kattığı bu salata çok hafif ve çok lezzetli. Meze olarak da gönül rahatlığıyla servis edebileceğiniz yoğurtlu patates salatası tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 kilogram patates
  • 3 adet salatalık
  • Yarım demet dereotu
  • 4 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

Patatesleri haşlayıp soyun ve ezin.

Salatalıkları rendeleyip suyunu sıkın.

Sarımsağı ezin.

Dereotunu ince ince kıyın.

Tüm malzemeyi karıştırın.

Üzerini dereotuyla süsleyip servis yapın. Afiyet olsun…

Fotoğraf: iStock
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