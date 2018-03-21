Mükemmel köftenin izinde kılavuzunuz yine İncili Gastronomi Rehberi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Gurme
21.03.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

Mükemmel köftenin izinde kılavuzunuz yine İncili Gastronomi Rehberi

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Mükemmel köftenin izinde kılavuzunuz yine İncili Gastronomi Rehberi

Kıvamında yapılmış ve pişirilmiş bir köftenin lezzeti başka yemeklerde biraz zor bulunur. Yapımı basit olsa da özen ve deneyim ister.

Ülkemizde yüzlerce çeşidi bulunan ve çok sevilen köftenin tadının her ısırıkta damağı sardığı çeşitlerini arayanlar için İncili Gastronomi Rehberi’nin Lezzet Noktaları’nda 100 yılı devirmiş öneriler var. Her birinin köfteleri denemeye değer...

Köfteci Arnavut
Ev sıcaklığında bir servisle geleneksel Arnavut köftesi yemek isteyenler için doğru adres.
Balat Mahallesi, Mürselpaşa Caddesi, No: 139, Fatih, İstanbul
0 212 531 66 52

KÖFTECİ ARNAVUT HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Köfteci Odabaşlar
Balkan tarzı yumuşak köftenin son yıllarda adından en çok söz ettiren temsilcisi.
İncirköy Mahallesi, Tuna Sokak, No: 1, Beykoz, İstanbul
0216 322 37 79

KÖFTECİ ODABAŞLAR HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Liman Köftecisi
Köftesi ve piyazı çok seviliyor.
Eskiçeşme Mahallesi, Neyzen Tevfik Caddesi, No: 172, Bodrum, Muğla
0 252 316 50 60

LİMAN KÖFTECİSİ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Meşhur Filibe Köftecisi
İstanbul'un 100 yaşını geçmiş işletmelerinden. 5. nesil iş başında.
Tarihi Hocapaşa Lokantaları Sokağı, No: 3, Sirkeci, İstanbul
0 212 519 39 76

MEŞHUR FİLİBE KÖFTECİSİ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Mirza Köftecisi
Boşnak tarzı köfte için tercih edilebilir.
Yıldırım Mahallesi, Şehit Kamil Balkan Caddesi, No: 34, Bayrampaşa, İstanbul
0 212 497 02 33

MİRZA KÖFTECİSİ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Tarihi Filibe Köftecisi
5 kuşaktır Filibe köftesi yapıyorlar.
Esentepe Mahallesi, Kasap Sokak, No: 13/C, Şişli, İstanbul
0 212 266 42 15

TARİHİ FİLİBE KÖFTECİSİ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Tarihi Merkezefendi Köftecisi Ahmet Usta’nın Yeri
Merkezefendi'nin ilk köftecisi.
Merkezefendi Mahallesi, Dere Sokak, No: 14, Zeytinburnu, İstanbul
0 212 665 82 70

TARİHİ MERKEZEFENDİ KÖFTECİSİ AHMET USTA'NIN YERİ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta
Hızlı servisi, acı biber sosları, minik biber turşuları ve piyazları da leziz köfteye iyi bir eşlikçi. Yemekten sonra çay servis edilmiyor ve kredi kartı geçmiyor. Ilık irmik helvaları mutlaka tadılmalı. Duvardaki imzalı ve fotoğraflı tarihe de göz atmayı unutmamalı.
Alemdar Mahallesi, Divanyolu Caddesi, No: 12, Fatih, İstanbul
0 212 520 05 66

TARİHİ SULTANAHMET KÖFTECİSİ SELİM USTA HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Mükemmel köftenin izinde kılavuzunuz yine İncili Gastronomi Rehberi

KÖFTEYİ, BURGERİ ÇOK SEVEN AMA ET YEMEYENLER İÇİN DE BİR VİDEOMUZ VAR

Barbunya Kinoa Burger | Ağır Mimar ve Diyetisyen Andaç Yeşilyurt
daha fazla video için
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