Mükemmel köftenin izinde kılavuzunuz yine İncili Gastronomi Rehberi

Ülkemizde yüzlerce çeşidi bulunan ve çok sevilen köftenin tadının her ısırıkta damağı sardığı çeşitlerini arayanlar için İncili Gastronomi Rehberi’nin Lezzet Noktaları’nda 100 yılı devirmiş öneriler var. Her birinin köfteleri denemeye değer...

Köfteci Arnavut

Ev sıcaklığında bir servisle geleneksel Arnavut köftesi yemek isteyenler için doğru adres.

Balat Mahallesi, Mürselpaşa Caddesi, No: 139, Fatih, İstanbul

0 212 531 66 52

KÖFTECİ ARNAVUT HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Köfteci Odabaşlar

Balkan tarzı yumuşak köftenin son yıllarda adından en çok söz ettiren temsilcisi.

İncirköy Mahallesi, Tuna Sokak, No: 1, Beykoz, İstanbul

0216 322 37 79

KÖFTECİ ODABAŞLAR HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Liman Köftecisi

Köftesi ve piyazı çok seviliyor.

Eskiçeşme Mahallesi, Neyzen Tevfik Caddesi, No: 172, Bodrum, Muğla

0 252 316 50 60

LİMAN KÖFTECİSİ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Meşhur Filibe Köftecisi

İstanbul'un 100 yaşını geçmiş işletmelerinden. 5. nesil iş başında.

Tarihi Hocapaşa Lokantaları Sokağı, No: 3, Sirkeci, İstanbul

0 212 519 39 76

MEŞHUR FİLİBE KÖFTECİSİ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Mirza Köftecisi

Boşnak tarzı köfte için tercih edilebilir.

Yıldırım Mahallesi, Şehit Kamil Balkan Caddesi, No: 34, Bayrampaşa, İstanbul

0 212 497 02 33

MİRZA KÖFTECİSİ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Tarihi Filibe Köftecisi

5 kuşaktır Filibe köftesi yapıyorlar.

Esentepe Mahallesi, Kasap Sokak, No: 13/C, Şişli, İstanbul

0 212 266 42 15

TARİHİ FİLİBE KÖFTECİSİ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Tarihi Merkezefendi Köftecisi Ahmet Usta’nın Yeri

Merkezefendi'nin ilk köftecisi.

Merkezefendi Mahallesi, Dere Sokak, No: 14, Zeytinburnu, İstanbul

0 212 665 82 70

TARİHİ MERKEZEFENDİ KÖFTECİSİ AHMET USTA'NIN YERİ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta

Hızlı servisi, acı biber sosları, minik biber turşuları ve piyazları da leziz köfteye iyi bir eşlikçi. Yemekten sonra çay servis edilmiyor ve kredi kartı geçmiyor. Ilık irmik helvaları mutlaka tadılmalı. Duvardaki imzalı ve fotoğraflı tarihe de göz atmayı unutmamalı.

Alemdar Mahallesi, Divanyolu Caddesi, No: 12, Fatih, İstanbul

0 212 520 05 66

TARİHİ SULTANAHMET KÖFTECİSİ SELİM USTA HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)





KÖFTEYİ, BURGERİ ÇOK SEVEN AMA ET YEMEYENLER İÇİN DE BİR VİDEOMUZ VAR