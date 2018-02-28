 İzmir’in 5 vejetaryen ve vegan mekânı

Yaşam Vegan Kafe
İzmir’in ilk vegan kafesi olma özelliğine sahip Yaşam Vegan Kafe, Alsancak’ta hizmet veriyor. Son derece samimi ve sıcak bir ortamda hissedeceğiniz mekânda tüm menü vegan seçeneklerden oluşuyor. Öyle ki vegan lahmacundan vegan dönere, vegan mantıdan vegan sütlaca kadar bir dolu geleneksel lezzeti vegan haliyle yemek mümkün. Bu nedenle İzmir’de tercih edilebilecek en iyi vegan kafelerden biri burası…
Dostlar Fırını
“İzmir’e kadar geldim ama bir boyoz yemeden döneceğim” diye düşünüyorsanız çok çabuk karar verdiniz demektir. Demek ki Dostlar Fırını’ndan haberiniz yok. O halde hemen yetiştirelim Dostlar Fırını’nda veganlar için özel, patlıcanlı, enginarlı, ıspanaklı ve Ege otlu boyoz seçenekleri sizi bekliyor.
Gözlemecim
İzmir’de Gözlemecim’i herkes bilir, siz de bilin. Kemeraltı ve Bornova’da hizmet veren dükkanda gözlemenin her türlüsünü yemek mümkün. Cevdet Başusta adeta kendini gözlemeye adamış bir usta ve gözleme deyip geçmemeniz için elinden geleni ardına koymayıp farklı lezzetlerle karşınıza çıkıyor. Körili ve Meksika soslu gözleme yemediyseniz burada yiyebilirsiniz.
Vejetaryen Sakız Lokantası
Sakız Lokantası Alsancak’ın en meşhur ve uğrak mekânlarından biri. Tam olarak vegan bir mutfağa sahip değil çünkü dükkânda deniz ürünleri de pişiyor. Ancak Ege ve Akdeniz mutfağına ait her türlü yeşilliğin en lezzetlisini bulabileceğiniz oldukça mütevazı bir yer.
Seremoni Kahve
Seremoni Kahve de İzmir’in ilk ve tek vegan kahve dükkânı olma özelliğini taşıyor. Karşıyaka’nın en güzel sokaklarından birinde sizi ağırlayan kahvecinin sütlü kahveleri bitkisel özlü sütle hazırlanıyor. Ayrıca kurabiyelerinde ve keklerinde hiçbir hayvansal gıda kullanılmıyor. “Veganım ve güzel kahve içip yanında güzel bir kurabiye yemek istiyorum” diyorsanız mekânınız kesinlikle burası.
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