« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Haberler
>
Video
>
Yaşam
>
İzmir'in en meşhur lezzetleri
Oynatma Listesi
SEYAHAT
İzmir'in en meşhur lezzetleri
Simit’e gevrek, çekirdeğe çiğdem diyen İzmir’deki lezzetler bir başka… Ege’nin incisi İzmir’in sokak lezzetlerini keşfe çıkmaya ne dersiniz?
GÜNCELLENME
28.02.2018 - 15:27
izmir
sokak lezzeti
EGE
boyoz
Kumru
DETAYLARI GÖSTER
X
Sitene Ekle
Aşağıdaki kodu kopyalayıp sitenize ekleyebilirsiniz
Video Otomatik Olarak Başlasın
Otomatik Boyut
Genişlik:
Yükseklik:
X
OYNATMA LİSTESİ
OYNATILIYOR
İzmir'in en meşhur lezzetleri
SIRADA
26 Şubat haftası burç yorumları
Sinemalarda bu hafta Görevimiz Tatil
Nasıl az yıpranırız? | Doktor Bu Ne
19 Şubat Haftalık Burç Yorumları
Marie Curie kimdir? | Yeni 1 Bilgi
Birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz? | Beliz Şen
Sevgilinize gençliğini hediye edin! | Doktor Bu Ne
Sevgililer Günü neden 14 Şubat'ta kutlanır?
12 Şubat Haftalık Burç Yorumları
Kayhan yeni bir Recep İvedik mi? - Sinefil
Çocuklarla ‘koşul koyarak’ iletişim kurmayın
VLOG I 3 Günlük Şok Diyet | Beliz Şen
Koruyucu Rinoplasti | Doktor Bu Ne
Şemsa Denizsel | Kantin
İsmet Saz | TOI
Hüseyin Ceylan | Lacivert
Maksut Aşkar | Neolokal
Savaş Aydemir | Aqua
Yılmaz Öztürk | Mürver
Civan Er | Yeni Lokanta
Bunları da beğenebilirsiniz
01:59
Özgüven patlaması yaşayan kadın | Sarı Mikrofon
00:29
İki Malzemeli Kolay Pankek
15:35
26 Şubat haftası burç yorumları
02:18
Yabancı birini görünce yapılan anlamsız hareketler | Her şey hakkında her şey
Bunları kaçırmayın
01:30
İzmir'in en meşhur lezzetleri
03:00
Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler
01:20
620 km yol gidip dehşet saçtı
01:49
Bu kadın kavgası Duman'ı bitirecek
00:59
Yıkımı engellemek için iş yerini kurşunladı
03:52
30 kilo vermek istiyorum
30 kilo vermek istiyorum
01:03
Taksim ve İstiklal Caddesi ağaçlandırma çalışmaları başladı
00:13
Kritik "Cinderes" kuşatması infografiği
01:15
Fenomen 'Doğu Ekspresi'nde bir vagona gözaltı...
01:37
THY yolcularının bagajlarını robot “Leo” taşıyacak
01:14
Cansu Taşkın, Ronaldo'nun özel mesajlarını gösterdi!
02:02
Cimbom final kapısını araladı!
01:10
Bebek'te istinat duvarı evin üzerine çöktü
02:10
Kadıköy'de toprak kayması: 4 katlı bina boşaltıldı
00:57
Son 24 saatte ne oldu? (28.02.2018)
00:36
Havada motoru patlayan uçak acil iniş yaptı
03:41
ABD borsalarının asıl sorunu
01:17
Köpeğini yağmurdan korumaya çalışan yaşlı adam
00:43
Son 24 Saatte Magazin Gündemi (28.02.2018)
01:02
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Akit Tv sunucusuna sert tepki
00:29
İki Malzemeli Kolay Pankek
01:02
Ekonomide son 24 saat (28.02.2018)
02:56
Fatih Terim: Belki oyun keyifli değil ama skor keyifli
01:13
Dumandan zehirlenen kediyi kalp masajıyla hayata döndürdüler