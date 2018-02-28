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İzmir'in en meşhur lezzetleri

Simit’e gevrek, çekirdeğe çiğdem diyen İzmir’deki lezzetler bir başka… Ege’nin incisi İzmir’in sokak lezzetlerini keşfe çıkmaya ne dersiniz?
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