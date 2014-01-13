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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Hintlilerin içecekleri

13 Ocak 2014

Yemeklerin yanında ne içersiniz? Ya da biz Türklerin alkolsüz içecekleri nelerdir?

En bilinen içeceğimiz ayrandır ama son yıllarda eskisi kadar içilmiyor ayran. Ve hak ettiği yeri alabilmesi için daha çok tanıtıma ihtiyacı var bence.
Şimdi bir de Hintlilerin ne içtiğine bakalım...
Onların en çok sevdiği yerli içecekleri “nimbu pani”dir. Su ya da sodaya şeker ya da tuz ve limon suyu katılarak yapılan nimbu pani, Hindistan’ın en popüler içeceklerinden biridir.
Lassi ise bizim ayranımıza çok benzer. Önce yoğurt kuvvetli bir şekilde çırpılır sonra da üzerine su ilave edilerek iyice karıştırılır. Bu yerel içecekler dışında evrensel tatları da seviyor elbette Hint insanı.
Çay ve kahve de Hindistan’ın hemen her yerinde çok içilen içecekler arasında. Ama bu insanlar çayı da kahveyi de içlerine koydukları baharat karışımları ve sütle değişik bir şekle sokmayı başarmışlar.
Pek çok yönüyle “orijinal” olmayı başaran Hintlilerin içecekler söz konusu olduğunda da yaratıcı oldukları açıkça ortada.

MAŞLI PİRİNÇ SALATASI

Maş, küçük mercimek görünü-münde koyu kahverengi bir bakliyattır. Güneydoğu Anadolu’da kullanılır ve çok lezzetlidir.
Maşı iyice yıkayıp süzdükten sonra tuzlu bol suda haşlayın ve tekrar süzün. Haşlama işlemi sırasında maşın dağılmamasına ve diri kalmasına dikkat edin.
Pirinci de haşlayıp süzün. Basmati pirinci kullanacaksanız haşlama suyuna 1 su bardağı kadar süt ilave edin. Daha lezzetli olacaktır.
Haşlanıp süzülmüş ve hâlâ sıcak olan pirinci ve maşı derin bir kaba aktarıp üzerine incecik kıydığınız yeşil soğanı ve maydanozu ekledikten sonra karıştırın.
Sosu hazırlamak için zeytinyağı, tuz, karabiber, sirke, soya sosu ve biber salçasını bir kâsede çatal yardımıyla çırpıp maşlı karışımın üzerine gezdirin.
Karıştırıp sosu çekmesi için 10 dakika beklettikten sonra ılık olarak servise sunun. İsterseniz üzerini kişniş yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.

Malzeme listesi

-2 su bardağı maş
-1 su bardağı lüks baldo pirinç (Basmati pirinç de kullanabilirsiniz.)
-5 adet taze yeşil soğan
-1 demet maydanoz
Sos için;
-Yarım su bardağı zeytinyağı
-1 çay kaşığı tuz, karabiber
-2 yemek kaşığı soya sosu
-2 çay kaşığı tatlı biber salçası (Ev salçası ya da organik salça)
-2 yemek kaşığı üzüm ya da elma sirkesi

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