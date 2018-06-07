Tatlıcı’nın veliahdına cinsel eziyet davası

Tatlıcı ailesinin küçük oğulları Şehmuz Tatlıcı, Bodrum'da tanıştığı Melisa Hoşkal ile iddiaya göre 2016 Haziran ayında gizlice evlenmiş ve bu evliliğini duyan Tatlıcı ailesinin büyük tepki gösterdiği ileri sürülmüştü. Melisa Tatlıcı, geçtiğimiz aylarda ünlü işadamı Şehmuz Tatlıcı'nın hamile olduğu halde kendisini darp edip tehdit ettiğini ileri sürerek tedbir kararı aldırdı. Tatlıcı için 3 ay süreyle eşine yaklaşmama kararı verildi. Melisa Tatlıcı eşini bir de savcılığa şikâyet etti. Melisa Tatlıcı, cinsel eziyete maruz kaldığına dair ifadesini ve raporlarını savcılığa teslim etti. Şehmuz Tatlıcı hakkında, "Hakaret, tehdit, yaralama ve cinsel saldırı" suçlarından iddianame düzenlendi. Şehmuz Tatlıcı, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. (SABAH)