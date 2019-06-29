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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU/ İSTANBUL
29.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şehit Paşasına kavuştu

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Şehit Paşasına kavuştu

EŞİ gözleri önünde öldürüldü. O tarihte 68 yaşındaydı. 27 yıl bu acıyla yaşadı.

O da önceki gün 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. Emekli olduktan sonra Kadıköy’deki evinde 29 Temmuz 1992 tarihinde teröristler tarafından şehit edilen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Kemal Kayacan’ın eşi Feriha Kayacan önceki gün İstanbul’da yaşamını yitirdi. 95 yaşında vefat eden Feriha Kayacan için Levent Afet Yolal Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Kayacan çiftinin tek çocukları eski manken Fatoş Kayacan Hataylı, eşi Mehmet Ertuğrul Hataylı’yla birlikte taziyeleri kabul etti. Cenaze töreninde taziyeleri kabul edenler arasında torunları da vardı. İki erkek kardeşle evlenen Kemal Kayacan’ın torunları Hatice Hataylı Han ve Emine Hataylı Han da anneannelerini son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı. Feriha Kayacan’ın cenazesine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çelenk gönderdi. Kemal Kayacan’ın hayatta olan asker arkadaşları da cenazede hazır bulundu. Cenazeye, TSK’yı temsilen İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay katıldı. Feriha Kayacan’ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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