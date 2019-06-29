Şehit Paşasına kavuştu
EŞİ gözleri önünde öldürüldü. O tarihte 68 yaşındaydı. 27 yıl bu acıyla yaşadı.
O da önceki gün 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. Emekli olduktan sonra Kadıköy’deki evinde 29 Temmuz 1992 tarihinde teröristler tarafından şehit edilen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Kemal Kayacan’ın eşi Feriha Kayacan önceki gün İstanbul’da yaşamını yitirdi. 95 yaşında vefat eden Feriha Kayacan için Levent Afet Yolal Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Kayacan çiftinin tek çocukları eski manken Fatoş Kayacan Hataylı, eşi Mehmet Ertuğrul Hataylı’yla birlikte taziyeleri kabul etti. Cenaze töreninde taziyeleri kabul edenler arasında torunları da vardı. İki erkek kardeşle evlenen Kemal Kayacan’ın torunları Hatice Hataylı Han ve Emine Hataylı Han da anneannelerini son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı. Feriha Kayacan’ın cenazesine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çelenk gönderdi. Kemal Kayacan’ın hayatta olan asker arkadaşları da cenazede hazır bulundu. Cenazeye, TSK’yı temsilen İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay katıldı. Feriha Kayacan’ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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