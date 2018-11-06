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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mesut Işık-Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA)
06.11.2018 - 05:51, Son Güncelleme:

Perde fiyatı sorup kartvizit aldı... Dükkan sahibi kameradan izleyince...

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Perde fiyatı sorup kartvizit aldı... Dükkan sahibi kameradan izleyince...

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, dükkanda kimsenin olmadığı sırada içeri giren kişi, kasada bulunan 400 TL'yi çaldı. Dükkandan çıkarken iş yeri sahibi ile karşılaşan kişi, perde fiyatlarını, nasıl ölçü alacağını sorup, kartvizit alarak ayrıldı.

Olay akşam saatlerinde, Gebze Hacı Halil Mahallesi'nde bulunan bir perdecide meydana geldi. Mesut ve Mehmet Durdu kardeşlere ait perde dükkanında kimsenin olmadığını gören kişi içeri girerek kasada bulunan 400 TL'ye çaldı.

DÜKKAN SAHİBİYLE KARŞILAŞTI!

Dükkandan çıkarken Mehmet Durdu ile karşılaşan kişi, içeri girerek dükkan sahibine perde fiyatlarını, nasıl ölçü alacağı yönünde sorular sordu. Mehmet Durdu'dan kartvizit alan kişi daha sonra dükkandan ayrıldı.

KAMERALARI İNCELEDİ

Bir süre sonra kasada paraların eksik olduğunu gören Mehmet Durdu, güvenlik kameralarını incelediğinde perde fiyatlarını soran kişinin kasada bulunan 1500 TL'nin 400 TL'sini çaldığını gördü. Mehmet Durdu polise şikayette bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'UTANMADAN PİŞKİN PİŞKİN TÜL SORDU'

Mehmet Durdu olayla ilgili olarak, "Karşı dükkanda arkadaşımla sohbet ederken bu şahıs dükkana giriyor. Kasayı bir yoklayıp ihtiyacı olduğu kadar alıp gerisini bırakıyor. Dışarıya çıkınca beni görüyor ve işaret ediyor neredesin diye. Birde utanmadan pişkin pişkin tül soruyor bana. Nasıl ölçü alabilirim, nasıl olur, nasıl gidebiliriz? diye. Sonra tam çıkarken bir de kartvizit alarak, 'Arayacağım ben sizi tül için' dedi. Ne diyelim aldı gitti. Bir de çıkarken kameraya bakıyor. Başımıza gelen tam bir komedi mi, ağlanacak halimize mi gülüyoruz? Kasanın içerisinde 1500 TL vardı. Allah'tan hepsini almamış" dedi.

 

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