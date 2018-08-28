O çiftliğin yakınlarında olanları büyük korku kapladı!

ESK tarafından Kurban Bayramı öncesi Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen 3 bin 959 büyükbaş, kurbanlık olarak satılmak üzere Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki özel çiftliğe yediemin olarak bırakıldı. Buradan alınıp, başkentin Sincan ilçesi ile değişik yerlerine götürülerek, kurbanlık olarak kesimi yapılan 3 bin 959 büyükbaştan yaklaşık 50'si, şarbon nedeniyle telef olmaya başladı. Çiftlikte araştırma yapan Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, telef olan yaklaşık 50 büyükbaştan örnekler alarak, incelemeye gönderdi. İncelemenin ardından çiftlik ve çevresi, şarbon şüphesiyle karantinaya alındı. Çiftliğin girişine ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Bu mahallede şarbon hastalığı vardır' yazılı levha asıldı.

'KİMSE ÖNLEM ALMADI, TEDİRGİNİZ'

Ahiboz ve Günalan mahalleleri arasında bulunan çiftlik, buralarda yaşayan besiciler ile mahalle sakinlerini tedirgin etti. Mahallelerde kendilerine ait yaklaşık 5 bin küçükbaş ve 5 bin büyükbaş olduğunu belirten besiciler, yetkililerden bir an önce önlem almalarını istedi. Günalan Mahallesi'nde besicilikle uğraşan Gürol Yeşilada, hayvanlarına aşı yapılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Hiç kimse uyarı yapmadı. Biz köy olarak tedirginiz. Sütçülük yapan insanlar var. Bununla geçimini sağlayanlar var. Hayvanları görüyorsunuz, toz duman içinde. Hayvanlarımıza aşı yapılmadı. Dün ilçe müdürlüğüne gidip, söyledim. 'O çiftlik bitsin, geleceğiz' diyorlar. Ama ne zaman? Bir insan ölünce mi gelecekler? Bir hayvanımız ölünce mi gelecekler? İnsanlara da belki bulaştı tozla. Bunun önlemini nasıl alacağız? Brezilya'dan getirilmiş hayvanlar. Güneşin altında, o tozun, güneşin altında hayvanlara da yazık. Kimse bir önlem almadı. Tedirginiz. Sonuç ne olacak, bilmiyoruz."





'GÜMRÜKTEN NASIL GEÇMİŞ ŞARBONLU HAYVANLAR?'

Besici Kenan Candemir ise şarbonun tehlikeli hastalık olduğunu belirterek, "Bu hayvanlar sıkıntı. Ahiboz ve Günalan mahalleleri olarak sıkıntıdayız. Şarbon tehlikeli bir hastalık. Benim duyduğum bir rivayete göre, Brezilya'dan 35 bin tane dana gelmiş. Ankara'nın ilçelerine dağıtılmış. Burada ise 4 bin tane var. Hep sıkıntı bizim için. Çok şükür, köyümüzde sıkıntı yok; ama çok sayıda hayvanımız var. Tedirginiz tabi. O sıkıntı hep bizim için. Et ve Süt Kurumu malını buraya koymuş. Gümrükten nasıl geçmiş bu şarbonlu hayvanlar? Hayvanlarımın aşılarını yaptırdım ama yine de sıkıntı" dedi.





'MERSİN LİMANI'NDA ŞARBONLU ÇIKTI' İDDİASI

Ahiboz Mahallesi'nde yaşayan ve 24 yıldır besicilikle uğraşan Savaş Özbakır da şarbon olayının duyulmasının ardından Kurban Bayramı öncesi sattığı hayvanların sahiplerinin kendisini aradığını söyledi. Özbakır, "Damızlık üreticilik yapıyorum. Böyle insanlar geliyor, bizi perişan ediyor; ekmeğimizle oynuyor. Arife günü bu işi yapmış olsalardı bizim sattığımız kurbanlar geri dönerdi. Niye? İnsanlar da haklı. Para veriyor, kurban kesiyor. Tedirginiz. Bayrama 10 gün kala buraya getirdiler ve çiftliği kurdular. Mersin Limanı’ndan geldiğinde zaten ölümler başlamıştı. Şu an 50 falan diyorlar ama 100'e yakın olması lazım ölümlerin. Bizim köylerimizde bir sıkıntı yok. Mersin Limanı'na gelirken bu hayvanlar şarbonlu çıkmış. Nasıl müsaade edilmiş? Bu yıl 30 dana sattım. Alıcılar haberlerden duyup, direkt bizi arıyorlar. 'Sizin hayvanlarda da var mı bir şey? diyorlar. Bu besiciye ölüm" diye konuştu.