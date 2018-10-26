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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eyüp SERBEST-Çetin AYDIN / İSTANBUL
26.10.2018 - 00:03, Son Güncelleme:

İncelemeden önce araçlara oto kuaför

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İncelemeden önce araçlara oto kuaför

Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında öldürülmesinin ardından cesedi halen bulunamadı.

Polis 15 Ekim’de Suudi yetkililerin gözetiminde başkonsoloslukta, 17 Ekim’de ise başkonsolosluk rezidansı ve araçlarda inceleme yaptı. Rezidanstaki incelemeler sırasında, bahçedeki kuyunun suyu da boşaltılmak istendi. Ancak Suudi yetkililer, suyu boşaltmak için gelen itfaiyecilerin isimleri aramaya katılacaklar listesinde yer almadığı için rezidansa sokmadı. Bunun üzerine önceki akşam kuyuda kamerayla inceleme yapıldı ve sudan örnekler alındı. Yapılan kriminal incelemede, suda herhangi bir DNA örneğine rastlanmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ilginç bir detay da ortaya çıktı. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu yetkililerinin araçlarda yapılacak aramalar öncesinde, araçların tümünü oto kuaföre götürdüğü ve detaylı temizlik yaptırdığı anlaşıldı. Temizlik yapılan araçlar arasında, Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolduğu gün başkonsolosluk binasından rezidansa giden ve 3 gün boyunca garajdan çıkartılmayan 34 CC 1685 plakalı Mercedes Vito minibüs de bulunuyor.

KÂHİNLER ARIYOR

Bu arada İstanbul Emniyeti’ne yurtdışında ‘kâhin’ olarak bilinen kişilerin İnterpol aracılığıyla, yurtiçinde bulunan bazı kişilerin de cesedin yerini rüyalarında gördüklerini söyleyerek ihbarda bulunduğu belirtildi. Sultangazi’deki otoparkta bulunan diplomatik plakalı Mercedes’in bagajından çıkan elbiselerin de otomobili bırakan konsolosluk görevlisi Muhammed Ö.’ye ait olduğu tespit edildi.

KAŞIKÇI İÇİN DERNEK

“Dünya Çapında Cemal Kaşıkçı’nın Dostları Derneği”nin kuruluşu da dün saat 18.00’de Başkonsolosluk önünde yapılan eylemle Mısırlı muhalif Lider Eymen Nur tarafından açıklandı. Derneğin kurucuları arasında, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da yer aldı.

‘KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNDÜK’

Aktay, şöyle konuştu: “İstedikleri kadar örtmeye çalışsınlar, çırpındıkça batmış olurlar. Kaşıkçı’nın planlanarak, Riyad’dan kalkan iki uçak dolusu insan tarafından öldürüldüğü çok açık.

Haber verildiği zaman saat 16.41’di. Biz ilk etapta, ihbarı aldığımız anda kaçırılma ihbarını aldık. Öldürülme ihbarını almadık. Cesedinin kaçırılma ihmali olsa bile onun havalimanında birileri tarafından kaçırılma ihtimalini değerlendirdik ve öyle bir şey olmadığını gördük. Havalimanında yapılan kontroller Kaşıkçı’nın sığabileceği bir paket veya kendisi bizzat kaçırılma ihtimali üzerinde duruldu. Olmadığı ortaya çıktı. Öldürülmüş olabileceğini 5 gün sonra tespit edebildik. ”

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