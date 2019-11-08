7. kattan atladı
Yazar Seray Şahiner’in eşi İbrahim Özkan, dün İstanbul 56’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılmak için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Özkan alkollü araç kullandığı gerekçesi ile ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmadan çıkan Özkan, adliyenin 7’nci katına çıkıp aşağıya atladı.
Özkan’ın öldüğü sanılarak üzerine gazete örtüldü. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri Özkan’ın yaşadığını belirledi. Özkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle