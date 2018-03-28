Farklı kültürlerden farklı kahvaltı çeşitleri

Her ülkenin kendine özgü bir mutfağı ve yeme alışkanlıkları vardır. İşte bu alışkanlıklar birbirinden oldukça farklı olduğunda, ne yazık ki herkes için çok da çekici olmayabiliyor. Mesela kahvaltı... Bizim kültürümüzde kahvaltı öylesine özel ve çeşitli ki kahvaltısını kısa sürede ve birkaç çeşit yiyecekle yapan insanları ve kültürlerini anlamamız, neredeyse imkânsız. Sucuklu yumurta, bol demli bir çay, reçel çeşitleri, peynir çeşitleri... İnsanın bunlardan bahsedince bile iştahı açılıyor. Peki başka ülkeler, kahvaltıda neler tüketiyor? İşte farklı kültürlerden kimisi size hitap edecek kimisi şaşırtacak kahvaltılar...
Çeşidi az ve hızlı tüketilebilir Fransız kahvaltısı
Fransızlar kahvaltı konusunu pek önemsemiyorlar. Peynire çok düşkün olmalarına rağmen, kahvaltıda kesinlikle tüketmiyor bunun yerine akşam şarapla birlikte tüketmeyi tercih ediyorlar. Bir Fransız kahvaltısında görebileceğiniz yiyecekler tereyağı, reçel, kruvasan ve baget etmek, yanında da filtre kahve. Dolayısıyla kahvaltı faslını hızlıca geçmeyi ve genelde tek başlarına yapmayı sevdiklerini söylemek mümkün.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.