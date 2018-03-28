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Farklı kültürlerden farklı kahvaltı çeşitleri

Her ülkenin kendine özgü bir mutfağı ve yeme alışkanlıkları vardır. İşte bu alışkanlıklar birbirinden oldukça farklı olduğunda, ne yazık ki herkes için çok da çekici olmayabiliyor. Mesela kahvaltı... Bizim kültürümüzde kahvaltı öylesine özel ve çeşitli ki kahvaltısını kısa sürede ve birkaç çeşit yiyecekle yapan insanları ve kültürlerini anlamamız, neredeyse imkânsız. Sucuklu yumurta, bol demli bir çay, reçel çeşitleri, peynir çeşitleri... İnsanın bunlardan bahsedince bile iştahı açılıyor. Peki başka ülkeler, kahvaltıda neler tüketiyor? İşte farklı kültürlerden kimisi size hitap edecek kimisi şaşırtacak kahvaltılar...

Kaynak: Doğan Burda
28.03.2018 - 12:16 | Son Güncelleme:
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Çeşidi az ve hızlı tüketilebilir Fransız kahvaltısıNext

Çeşidi az ve hızlı tüketilebilir Fransız kahvaltısı

Fransızlar kahvaltı konusunu pek önemsemiyorlar. Peynire çok düşkün olmalarına rağmen, kahvaltıda kesinlikle tüketmiyor bunun yerine akşam şarapla birlikte tüketmeyi tercih ediyorlar. Bir Fransız kahvaltısında görebileceğiniz yiyecekler tereyağı, reçel, kruvasan ve baget etmek, yanında da filtre kahve. Dolayısıyla kahvaltı faslını hızlıca geçmeyi ve genelde tek başlarına yapmayı sevdiklerini söylemek mümkün.

Etiketler: dünya mutfağı , kahvaltı kültürü

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