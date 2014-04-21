Fırında pastırmalı tavuk

6 Kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişme süresi: 35 dakika

MALZEMELER

* 500 gr kuşbaşı doğranmış tavuk bonfile eti

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* Varsa 2-3 yemek kaşığı soya sosu

* 100-150 gr çemensiz pastırma

* 1 paket hazır kremalı tavuk çorbası

* 3,5 su bardağı süt

* 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Fırına dayanıklı, orta boy, kare ya da dikdörtgen bir kabı iki yemek kaşığı sıvıyağla iyice yağlayın. Diğer taraftan, tavuk etini başka bir kaba alıp üzerine tuz, karabiber ve varsa soya sosunu ilave ederek karıştırın. Soya sosu tuzlu olduğu için tuzu dikkatli kullanın. İsterseniz bu aşamada 1 çay kaşığı köri de katabilirsiniz. Çemensiz pastırmayı kuşbaşı et formunda doğrayıp tavuk etiyle karıştırın.

Hazır kremalı tavuk çorbasını 3,5 su bardağı sütle kaynayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Henüz sıcak haldeyken tavuklu pastırmalı karışımla harmanlayıp yağlanmış fırın kabına kaşıkla yayın. Son olarak, rendelenmiş kaşar peynirini de serpiştirdikten sonra fırın kabını alüminyum folyoyla kapatın.

Yemeği 10 dakika önceden ısıtıp 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 35 dakika kadar pişirin. Üzerindeki folyoyu alıp kaşar peyniri iyice kızarıncaya kadar, 5 dakika daha pişirin ve sıcak sıcak servise sunun. Afiyet olsun...