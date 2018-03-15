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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerBeşiktaş - Bayern Münih maçına giren kedi İngiliz basının ve sosyal medyanın gündeminde
Dünya Beşiktaş - Bayern Münih maçına giren kedi İngiliz basının ve sosyal medyanın gündeminde
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Dünya
BBC Türkçe
15.03.2018 - 07:29, Son Güncelleme:

Beşiktaş - Bayern Münih maçına giren kedi İngiliz basının ve sosyal medyanın gündeminde

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Beşiktaş - Bayern Münih maçına giren kedi İngiliz basının ve sosyal medyanın gündeminde

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 3-1 yenildiği maçta yeşil sahaya atlayan kedi, sosyal medyanın ve İngiliz tabloid basının da gündemine girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, 50'inci dakikada Beşiktaşlı Tolga Zengin topu oyuna sokmaya hazırlanırken sahaya aniden bir kedi girdi ve çimlerde yaklaşık bir dakika kadar dolanması üzerine hakem Michael Oliver oyuna kısa bir ara verdi.

Davetsiz misafir önce Beşiktaş kalesinin arkasından saha dışına çıkmak istedi ama güvenlik görevlilerini görünce sahaya döndü.

Maç kedinin sahadan çıkmasıyla kaldığı yerden devam etti. Alman rakibi karşısında 3-1 mağlup olan Beşiktaş ise Avrupa'ya veda etmiş oldu.

İngiliz tabloid gazetelerinden The Sun, "Sarman kedinin Vodafone Park'ta nasıl güvenliği geçip sahaya girdiği belirsiz. Ama Alman devlere karşı Şenol Güneş'in kendini toparlamasına yardımcı olmayı uman ölümüne fanatik bir Beşiktaşlı olduğunu tahmin ediyoruz" yazdı.
The Daily Mail gazetesinde de şu ifadeler yer aldı:

"Stadın bir köşesinde bir kedi nasıl olduysa güvenlik önlemlerini aşıp Vodafone Arena'ya girdi. Reklam panolarına zıplayıp sonra tıklım tıklım dolu tribünlerin önünde durdu ... Kedinin girişi sahada baskın olan Bayern karşısında Türk takıma biraz olsun nefes aldırdı."

Beşiktaş - Bayern Münih maçına giren kedi İngiliz basının ve sosyal medyanın gündeminde

Express gazetesi de kedinin sahaya girişiyle ilgili haberine "Bayern Münih - Beşiktaş karşılaşmasını durduran tuhaf gerekçeyi gördünüz mü?" başlığı attı.

BAYERN MÜNİH'TEN TWEET

Kedi sosyal medyada da konuşuldu. Bayern Münih resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajlardan birinde 'Beşiktaş-Bayern Münih karşılaşmasında Maçın Adamı kimdi?' sorusunun yanıtları için Thiago, Wagner, Kedi ve Müller'i sıraladı. Twitter'daki oylamayı yüzde 63 ile Kedi kazandı.

Bayern Münih, diğer tweet'inde de kedinin illüstrasyonuyla beraber "Sen konuştun #MiyavMiyav" mesajını paylaştı. Buna karşılık Türkiye'den de bazı kullanıcılar Alman takımın hesabına "Goller devam ediyor", "Ya aga maç bitti, daha ne gol atıyorsunuz be?" yanıtları verdi.
Türkiye'den @1985Merdinlii adlı Twitter kullanıcısının mesajı da kediyle ilgili:

"Son 10 yılda ülkemizden Şampiyonlar Ligi'ne Katılma Sayıları: Galatasaray 4, Beşiktaş 3, Trabzon 1, Bursaspor 1, Kedi 1, Fenerbahçe 0"

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