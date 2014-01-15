Dilim dolma

İsterseniz 1 santim kalınlığındaki halkalar halinde de doğrayabilirsiniz. Bol tuzlu suda bekletip acı suyunu çıkarın. Soğanı rendeleyin. Domatesleri soyup tavla zarı formunda doğrayın.

Bulgur köftesini hazırlamak için; bulguru bir tepsinin ortasına koyun. Bir çay bardağı su ile bulguru ıslatıp kabarması için 10 dakika bekleyin.

Kabaran bulgura rendelenmiş soğanı ve kıymayı ekleyip köfteyi iyice yoğurun. Tuz ve kırmızı toz biberi ekleyip yoğurmaya devam edin.

Elinizi arada sırada soğuk suya batırarak hamuru iyice yoğurduktan sonra hamurdan ceviz kadar parçalar koparıp parmaklarınızın arasında yuvarlayın. Sonra da üzerlerine bastırarak oval şekilli köfteler hazırlayın. Köfteleri bir tepside biriktirin ve buzdolabında bekletin.

Diğer taraftan, tereyağını orta boy bir tencereye koyup yemeklik incecik doğranmış soğanları ve incecik halkalar halinde dilimlenmiş biberleri ekleyin. Sürekli karıştırarak 4-5 dakika kavurun.

Tuzlu sudaki patlıcanları yıkayıp süzün ve üzerine dizin. Tuz ve biberi serpiştirin. Üzerine de köfteleri dizin. En üste doğradığınız domatesleri ya da bir bardak suda ezilmiş salçayı gezdirin.

Top sumağı derin bir kaba koyup üzerine 1 su bardağı sıcak su gezdirin. 15-20 dakika tel süzgeçte bekletip süzün. Çıkan kırmızı sumak suyunu yemeğin üzerine gezdirin.

Yemeğe ayrıca 1 su bardağı sıcak su ilave edip orta ısılı ateşte pişirin. Sıcak sıcak servise sunun.

Malzeme listesi

-1 adet büyük boy kuru soğan

-2 adet kemer patlıcan

-3 adet domates (1 tepeleme yemek kaşığı salça da kullanabilirsiniz.)

-3 adet yeşil sivri biber

-25-30 gr tereyağı

-1 çay bardağı top sumak

-2 çay kaşığı tuz, karabiber

Bulgur köftesi için;

-1 su bardağı ince bulgur

-250 gr orta yağlı kıyma

-1 çay kaşığı tuz, kırmızı toz biber

-1 adet orta boy kuru soğan