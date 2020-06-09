Yeni normalde 3 kural

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının da kısa sürede beğenip, olumlu yorumlarda bulunduğu tweette şu ifadeler yer aldı: “Yeni normali; #Maske #Mesafe #Temizlik ile yaşıyoruz... Gerekli olmadığı sürece #EvdeKalmakBirZorunluluktur #EvdeKalmakBirSorumluluktur #KurallaraUydukUyacağız #DevletMilletElele #BirlikteBaşardıkBaşaracağız.”
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