Yeni normalde 3 kural

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının da kısa sürede beğenip, olumlu yorumlarda bulunduğu tweette şu ifadeler yer aldı: “Yeni normali; #Maske #Mesafe #Temizlik ile yaşıyoruz... Gerekli olmadığı sürece #EvdeKalmakBirZorunluluktur #EvdeKalmakBirSorumluluktur #KurallaraUydukUyacağız #DevletMilletElele #BirlikteBaşardıkBaşaracağız.”