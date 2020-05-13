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Ankara Haberleri: ‘Yeni normal’ artışı

ANKARA HABERLERİ

‘Yeni normal’ artışı

Murat YILMAZ
13.05.2020 - 00:50 |Son Güncelleme :

Koronavirüsle mücadelede bazı tedbirlerin kontrollü şekilde esnetilmesiyle başlayan ‘yeni normal’ sürecinde toplu taşımadaki yolcu sayısı da arttı.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre 4 Mayıs Pazartesi günü tüm toplu taşıma araçlarında (EGO otobüsleri, metro, ANKARAY, özel halk otobüsleri (ÖHO), özel toplu taşıma araçları (ÖTA), Başkentray) 280 bin 696 olan toplam yolcu sayısı, yeni normal dönemin başladığı 11 Mayıs Pazartesi günü 38 bin 115 artışla 318 bin 811 oldu. Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde toplu taşıma hizmetinin sağlanmasında sorunlar yaşanacağını belirten EGO Genel Müdürlüğü Ankaralılara ‘evde kalın’ çağrısı yaptı. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

‘Yeni normal’ artışı

TAM KAPASİTE SEFER

“EGO Genel Müdürlüğü, bin 540 otobüsle tam kapasite; Ankaray ve Metro hattında sabah ve akşam yoğun saatlerde 7’şer, kalan saatlerde de 15’er dakikalık periyotlarla sefer yapmaktadır. Bunun yanında, Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 12 Nisan 2020 kararına istinaden yapılan yeni düzenlemeyle yolcu oturma kapasitesinin azami yüzde 50’si kadar yolcu alınması, yine oturma kapasitesinin azami yüzde 25’i kadar ayakta yolcu taşınması uygulaması da devam etmektedir.

SORUN YAŞANABİLİR

Bir taraftan koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, bir taraftan da normalleşme süreci kapsamında AVM’lerin açılması, kentimizdeki sosyal hareketliliği arttırmıştır. Yolcu taşıma kapasitesine yönelik yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde, özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerimizde, fiziki mesafenin korunarak toplu taşıma hizmetinin sağlanmasında sorunlar yaşanacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, pandeminin yayılımının önlenmesi ve güvenli mesafe kuralının sağlıklı işletilmesi için değerli hemşehrilerimizin mümkün olduğunca evde kalmaları hususunu rica ediyoruz.”

‘Yeni normal’ artışı

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Yeni normal’ artışı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Mayıs 2020 tarihinde saat 00 50’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Yeni normal’ artışı haberi güncellenecektir.

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