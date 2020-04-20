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Ankara Haberleri: Yasakta ikinci hafta sonu

ANKARA HABERLERİ

Yasakta ikinci hafta sonu

Sedat CENİKLİ
20.04.2020 - 09:49 |Son Güncelleme :

Ankara’da cadde ve sokaklar ile meydanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ikinci haftasında da boş kaldı.

Sedat CENİKLİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan ikinci 48 saatlik sokağa çıkma yasağının son gününde adeta hayat durdu, kent ıssız bir görünüme büründü. Cadde, sokak ve meydanlar, gece ve gündüz sessizliğini korudu. Kentte vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu gözlendi. İstisna kapsamının dışında kalanlar, cezai işlem uygulanarak evlerine gönderildi.

Yasakta ikinci hafta sonu

Twitter hesabından kentin arterlerinin yer aldığı videoyu paylaşan Vali Vasip Şahin, “Sağlıklı ve mutlu yarınlar için sokağa çıkma yasağına ve alınan tedbirlere riayet eden tüm Ankaralılara teşekkür ediyoruz” dedi.

Yasakta ikinci hafta sonu

Kırmızı ışıklandırılan Atakule’de, ‘Sağlık çalışanları kalbimiz sizin için atıyor” yazısı ve kalp şekli dikkat çekti.

Yasakta ikinci hafta sonu

Şehrin işlek noktalarından Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Kurtuluş Parkı’nda sessizlik hakim oldu.

Yasakta ikinci hafta sonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özellikle Kızılay ve Ulus gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürdü. Trafikteki az sayıda aracın sürücüleri, denetim noktalarında ekipler tarafından kontrol edildi.

Yasakta ikinci hafta sonu

Hava sıcaklığının 22 dereceyi bulduğu kentteki Kızılay Meydanı’nda sadece polis, bekçi ve gazetecilerin olduğu görüldü. Bekçiler, Güvenpark´ta güvercinleri elleriyle besledi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yasakta ikinci hafta sonu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Nisan 2020 tarihinde saat 09 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yasakta ikinci hafta sonu haberi güncellenecektir.

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