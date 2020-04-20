Yasakta ikinci hafta sonu

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan ikinci 48 saatlik sokağa çıkma yasağının son gününde adeta hayat durdu, kent ıssız bir görünüme büründü. Cadde, sokak ve meydanlar, gece ve gündüz sessizliğini korudu. Kentte vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu gözlendi. İstisna kapsamının dışında kalanlar, cezai işlem uygulanarak evlerine gönderildi.

Twitter hesabından kentin arterlerinin yer aldığı videoyu paylaşan Vali Vasip Şahin, “Sağlıklı ve mutlu yarınlar için sokağa çıkma yasağına ve alınan tedbirlere riayet eden tüm Ankaralılara teşekkür ediyoruz” dedi.

Kırmızı ışıklandırılan Atakule’de, ‘Sağlık çalışanları kalbimiz sizin için atıyor” yazısı ve kalp şekli dikkat çekti.

Şehrin işlek noktalarından Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Kurtuluş Parkı’nda sessizlik hakim oldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özellikle Kızılay ve Ulus gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürdü. Trafikteki az sayıda aracın sürücüleri, denetim noktalarında ekipler tarafından kontrol edildi.

Hava sıcaklığının 22 dereceyi bulduğu kentteki Kızılay Meydanı’nda sadece polis, bekçi ve gazetecilerin olduğu görüldü. Bekçiler, Güvenpark´ta güvercinleri elleriyle besledi.