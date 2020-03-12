Vatandaş çift ekran istedi talebe olumsuz yanıt geldi

Yusuf Orhan isimli bir vatandaş sosyal medyadan Başkent 153’e (ALO 153 Mavi Masa) başvurarak uzun körüklü otobüslerin ön tarafında bulunan bilgi ekranlarının arka taraftaki körük kısmına da konulmasını istedi. Orhan başvurusunda, “Bilen için sorun değil ama durakları bilmeyenlere gerçekten zor oluyor. Ekran görünmüyor orta taraftan sonra da sesi duyulmuyor” ifadelerini kullandı.
HER ARAÇ İÇİN 1 EKRAN AYARLANDI
Vatandaşın talebi Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Donanım ve Onarım Şube Müdürlüğü birimine iletildi. Kurum, talebi değerlendirerek araç içi ekranlarının çoğaltılmasının mümkün olmadığını belirterek şu yanıtı verdi: “Sayın yolcumuz, kuruluşumuz ile ilgili firma arasında yapılan sözleşme gereğince; alınan sistemler paket olarak alınmıştır. Bu nedenle araç içi bilgilendirme ekranları her araç için bir bilgilendirme ekranı olarak ayarlanmıştır. Bu nedenle araç içi ekranların çoğaltılması mümkün değildir.”
Ankara’da tek olan ekranlar, İstanbul’daki otobüs ve metrobüslerde çift olarak yer alıyor.
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