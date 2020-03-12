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Ankara Haberleri: Vatandaş çift ekran istedi talebe olumsuz yanıt geldi

ANKARA HABERLERİ

Vatandaş çift ekran istedi talebe olumsuz yanıt geldi

Murat YILMAZ
12.03.2020 - 13:38 |Son Güncelleme :

Başkent’te bir vatandaş, körüklü EGO otobüslerinin içinde yer alan araç içi bilgilendirme ekranlarının arka tarafta da olmasını istedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ise her araç için bir bilgilendirme ekranı alındığını belirterek olumsuz yanıt verdi.

Murat YILMAZ

Yusuf Orhan isimli bir vatandaş sosyal medyadan Başkent 153’e (ALO 153 Mavi Masa) başvurarak uzun körüklü otobüslerin ön tarafında bulunan bilgi ekranlarının arka taraftaki körük kısmına da konulmasını istedi. Orhan başvurusunda, “Bilen için sorun değil ama durakları bilmeyenlere gerçekten zor oluyor. Ekran görünmüyor orta taraftan sonra da sesi duyulmuyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaş çift ekran istedi talebe olumsuz yanıt geldi

HER ARAÇ İÇİN 1 EKRAN AYARLANDI

Vatandaşın talebi Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Donanım ve Onarım Şube Müdürlüğü birimine iletildi. Kurum, talebi değerlendirerek araç içi ekranlarının çoğaltılmasının mümkün olmadığını belirterek şu yanıtı verdi: “Sayın yolcumuz, kuruluşumuz ile ilgili firma arasında yapılan sözleşme gereğince; alınan sistemler paket olarak alınmıştır. Bu nedenle araç içi bilgilendirme ekranları her araç için bir bilgilendirme ekranı olarak ayarlanmıştır. Bu nedenle araç içi ekranların çoğaltılması mümkün değildir.”

Vatandaş çift ekran istedi talebe olumsuz yanıt geldi
Ankara’da tek olan ekranlar, İstanbul’daki otobüs ve metrobüslerde çift olarak yer alıyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Vatandaş çift ekran istedi talebe olumsuz yanıt geldi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Mart 2020 tarihinde saat 13 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Vatandaş çift ekran istedi talebe olumsuz yanıt geldi haberi güncellenecektir.

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