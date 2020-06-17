Vali uyardı: Geri dönmeyelim

Ankara Valisi Vasip Şahin, önceki akşam Twitter’dan yaptığı paylaşım ile kentte koronavirüs vakalarındaki beklenen düşüşün yakalanmadığını açıkladı. Vali Şahin, maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı ve temizlik konularına dikkat etmeleri için de vatandaşları uyardığı paylaşımında, “Değerli Ankaralılar, ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de COVID-19 vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı. Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim. Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim. Bizden uymamız beklenen; Maske, mesafe, temizlik” ifadelerini kullandı. Şahin’in tweet’i kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. Ankaralı vatandaşlar da paylaşımları ve yorumları ile Şahin’in uyarısına destek verdi. Bazı şehirlerde olduğu gibi Başkent’te de ‘maske kullanım zorunluluğu’ ve ‘sokağa çıkma yasağı’ kararlarının alınmasının talep edildiği paylaşımlardan bazıları ise şöyle:

VATANDAŞ YAPTIRIM İSTEDİ

-Sayın Valim Ankara için maskesiz sokağa çıkma yasağı gelsin istiyoruz.

-Maske takmayı zorunlu hale getirmelisiniz. Rica ile olmuyor bu iş.

-Bilinçlenmenin net algılanması için maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanması, denetleme ve cezai yaptırımların olması gerek.

-Etraf maske takmayan, yanlış takan; nazikçe uyarılınca dahi kavga edenlerle dolu. Cezai yaptırım şart.

-Ankara’da maske zorunlu hale gelsin konuyla alakalı yaptırımlar artsın.

VALİLİK ‘GÜNDEMDE YOK’ DEDİ

Vali Şahin’in açıklamasıyla ilgili olarak Hürriyet Ankara’ya bilgi veren Valilik yetkilileri ise vaka sayısı açıklama yetkilerinin olmadığını belirterek, “Rakamları Bakanlık açıklıyor. Ancak Ankara’da da vaka sayılarının, Türkiye genelindeki trendle aynı olduğunu ve inişten durağanlaşmaya geçtiğini söyleyebiliriz” dedi. Maske kullanım zorunluluğu ve sokağa çıkma yasağı gibi uygulamaların gündemde olmadığı bildirildi.