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Ankara Haberleri: ‘Uyumsuzluk’ dedi CHP’den istifa etti

ANKARA HABERLERİ

‘Uyumsuzluk’ dedi CHP’den istifa etti

Murat YILMAZ
16.12.2020 - 00:58 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi CHP Mamak Meclis Üyesi Hayrettin Çetin, ‘Meclis grubu ve ilçe başkanlığıyla yaşadığı uyumsuzluklar’ nedeniyle partisinden istifa etti.

Murat YILMAZ

Noter aracılığıyla istifa dilekçesini Mamak CHP İlçe Başkanlığı’na gönderen Çetin, “Bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grubu ve Mamak ilçe örgütüyle yaşadığım anlaşmazlıklar bu istifayı şahsım adına mecburiyete dönüştürmüştür. Bir kırgınlığım söz konusu değildir, sadece çalışma tarzından kaynaklanan sorunlar bu sonucu doğurmuştur. İstifam, Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki duruşumda ve çalışma azmimde herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır” dedi. ABB Başkanı Mansur Yavaş ile çalışmaya devam edeceğini kaydeden Çetin, Meclis üyeliğini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti. Çetin, “İlk gün hangi şevkle göreve başladıysam, görev süremin sonuna kadar aynı şevki koruyacağım. Mamaklılardan aldığım vekaleti hakkıyla taşımak ve onların iradesini Meclis’te başarıyla temsil etmek için üzerime düşeni bağımsız meclis Üyesi olarak yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı. ABB'de Belediye Başkanvekilliği görevinde de bulunan Hayrettin Çetin, seçimlerde Mansur Yavaş’ın kontenjanından CHP listesine girmişti. İstifayı yeni öğrendiklerini belirten CHP Mamak İlçe Başkanı Uğur Açıkalın ise “Şu anda yorum yapmak istemiyoruz” dedi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Uyumsuzluk’ dedi CHP’den istifa etti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Aralık 2020 tarihinde saat 00 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Uyumsuzluk’ dedi CHP’den istifa etti haberi güncellenecektir.

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