‘Uyumsuzluk’ dedi CHP’den istifa etti

Noter aracılığıyla istifa dilekçesini Mamak CHP İlçe Başkanlığı’na gönderen Çetin, “Bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grubu ve Mamak ilçe örgütüyle yaşadığım anlaşmazlıklar bu istifayı şahsım adına mecburiyete dönüştürmüştür. Bir kırgınlığım söz konusu değildir, sadece çalışma tarzından kaynaklanan sorunlar bu sonucu doğurmuştur. İstifam, Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki duruşumda ve çalışma azmimde herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır” dedi. ABB Başkanı Mansur Yavaş ile çalışmaya devam edeceğini kaydeden Çetin, Meclis üyeliğini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti. Çetin, “İlk gün hangi şevkle göreve başladıysam, görev süremin sonuna kadar aynı şevki koruyacağım. Mamaklılardan aldığım vekaleti hakkıyla taşımak ve onların iradesini Meclis’te başarıyla temsil etmek için üzerime düşeni bağımsız meclis Üyesi olarak yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı. ABB'de Belediye Başkanvekilliği görevinde de bulunan Hayrettin Çetin, seçimlerde Mansur Yavaş’ın kontenjanından CHP listesine girmişti. İstifayı yeni öğrendiklerini belirten CHP Mamak İlçe Başkanı Uğur Açıkalın ise “Şu anda yorum yapmak istemiyoruz” dedi.