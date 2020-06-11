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Ankara Haberleri: Ustalar Altınköy’de

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Ustalar Altınköy’de

Hürriyet Haber
11.06.2020 - 00:07 |Son Güncelleme :

Altınköy Açık Hava Müzesi, renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Altındağ Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmak amacıyla Altınköy Açık Hava Müzesi’nde zanaatkârları ağırlıyor.

Hürriyet Haber

Bıçakçılıktan topaç yapımına, cilt ustasından ney ustasına, ahşap oyma sanatından kemençe yapımına kadar birbirinden değerli geleneksel el sanatı, tüm ayrıntıları ile Altınköy’de hayat buluyor. Unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri ve sanatları yaşatmayı kendileri için bir görev bildiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı şu bilgileri verdi:

Ustalar Altınköy’de

HAZİRAN SONUNA KADAR DEVAM EDİYOR

“Yeniden başladığımız kontrollü sosyal hayat kapsamında, geleneksel el sanatlarımızın ustalarını Altınköy’de buluşturduk. 14 Haziran’a kadar saraç, bıçak, topaç ve çömlek ustaları Altınköy’de sanatlarını icra edecek ve ziyaretçilere tanıtımını yapacak, 16-28 Haziran tarihleri arasında ise cilt ustası, ney ustası, ahşap oyma ve kemençe ustası ile çini ustası bizlerle birlikte olacak” dedi.

Ustalar Altınköy’de

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ustalar Altınköy’de hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Haziran 2020 tarihinde saat 00 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ustalar Altınköy’de haberi güncellenecektir.

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