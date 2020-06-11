Ustalar Altınköy’de

Bıçakçılıktan topaç yapımına, cilt ustasından ney ustasına, ahşap oyma sanatından kemençe yapımına kadar birbirinden değerli geleneksel el sanatı, tüm ayrıntıları ile Altınköy’de hayat buluyor. Unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri ve sanatları yaşatmayı kendileri için bir görev bildiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı şu bilgileri verdi:
HAZİRAN SONUNA KADAR DEVAM EDİYOR
“Yeniden başladığımız kontrollü sosyal hayat kapsamında, geleneksel el sanatlarımızın ustalarını Altınköy’de buluşturduk. 14 Haziran’a kadar saraç, bıçak, topaç ve çömlek ustaları Altınköy’de sanatlarını icra edecek ve ziyaretçilere tanıtımını yapacak, 16-28 Haziran tarihleri arasında ise cilt ustası, ney ustası, ahşap oyma ve kemençe ustası ile çini ustası bizlerle birlikte olacak” dedi.
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