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Ankara Haberleri: Üniversitenin ürünleri kapıda

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Üniversitenin ürünleri kapıda

Murat YILMAZ
16.04.2020 - 09:36 |Son Güncelleme :

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, internet sitesi ve WhatsApp hattı üzerinden online satışa başladı. Merkez ilçelere uygulanan sistemde, siparişler, çeşitli önlemlerle, üniversite personeli tarafından ulaştırılıyor.

Murat YILMAZ

Ankara Üniversitesi, Ankaralıların koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldıkları bugünlerde, Ziraat Fakültesi ürünlerini vatandaşın evlerine ulaştırmak için online satışa başladı. Peynir, tereyağ, yumurta, yoğur, kefir, salça gibi ürünlerden talep edenler www.ankarauniversitesistore.com internet adresinden veya 0532 384 99 46 numaralı WhatsApp hattından sipariş verebiliyor. 200 TL üzerindeki siparişlerden teslimat ücreti alınmıyor. Ankara’nın merkez ilçelerine yönelik uygulanan sistemde, siparişler, koruyucu önlemlerini alan üniversite personeli tarafından ulaştırılıyor. Online satışın bu süreçte evinde kalan vatandaşa büyük kolaylık sağladığını belirten Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Koordinatörü Prof. Dr. Duygu Demiralp şunları söyledi:

Üniversitenin ürünleri kapıda

HER TESLİMATTA YENİLEME

“Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ürünleri, üniversitemiz içinde üretilmesi ve özellikle çiftliklerimizdeki ham maddelerin kullanılması nedeniyle doğal olan, yoğun talep gören ürünler. Bugünlerde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üzeri ve evde kalan diğer vatandaşlar için hizmet veriyoruz. Ürünler ulaştırılırken poşetinden tutun da pos cihazının hijyenine kadar tüm süreçlere dikkat ediliyor. Ürünler eldivenle poşete konuluyor, güvenle temassız teslim ediliyor. Araçlarımız dezenfekte ediliyor, personelimiz sosyal mesafesini koruyor. Her teslimatta eldiven ve maske yenileniyor. Sipariş verenlere kredi kartıyla taksitlendirilme imkânı da bulunuyor.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Üniversitenin ürünleri kapıda hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Nisan 2020 tarihinde saat 09 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Üniversitenin ürünleri kapıda haberi güncellenecektir.

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