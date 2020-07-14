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Ankara Haberleri: Ulaşım planı güncellenecek

ANKARA HABERLERİ

Ulaşım planı güncellenecek

Murat YILMAZ
14.07.2020 - 00:58 |Son Güncelleme :

Gazi Üniversitesi tarafından 2013’te yapımı tamamlanan ancak onaylanıp yürürlüğe girmeyen Ankara Ulaşım Ana Planı, yeniden güncellenecek. Yenilenme gerekçelerinin arasında ‘plan için 2013 yılında analiz bilgileri toplanırken Sincan, Çayyolu, Keçiören metroları ile Başkentray’ın işletmeye açılmaması ve havalimanı metrosunun güzergâhının plan ile örtüşmemesi’ de yer alıyor.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, Ankara Ulaşım Ana Planı’nın yeniden güncellenmesini oy birliğiyle kararlaştırdı. Planın güncellenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı’nda ‘Ankara Metropoliten Alanı ve Yakın Çevresi Ulaşım Ana Planı’nın yapımına 2013’te başlanıldığı, tamamlanan planın 2016’da Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na gönderildiği, bakanlıktan 2017 tarihinde değerlendirme yazısı geldiği fakat planın onaylanıp yürürlüğe girmediği belirtildi.

Ulaşım planı güncellenecek

BİLGİ TOPLANIRKEN METROLAR AÇILMAMIŞTI

Yazıda planın neden yeniden güncellenmesi gerektiğiyle ilgili şu gerekçeler yer aldı: “2013 yılında Ulaşım Ana Planı analiz bilgileri toplanırken M2-M3 ve M4 metro hatları (Sincan, Çayyolu, Keçiören) ile TCDD tarafından işletilmekte olan Başkentray işletmeye açılmamıştı. Aynı yıl ‘Nisan-Haziran aylarında yapılan ve çalışmanın en önemli girdilerinden biri olan 45 bin konut 123 bin kişi ile yapılan ulaşım konut anketleri sonucunda elde edilen bilgilerin değişebileceği ve farklı ulaşım davranışlarının oluşabileceğinden plan kararlarını etkileyebilecektir.

HAVALİMANI METROSU PLAN İLE ÖRTÜŞMÜYOR

Ulaşım Ana Planı çalışmasının başladığı 2013 yılı Mart ayında 1/25.000 ölçekli Ankara Nazım İmar Planı verileri kullanılmış olup, daha sonra 1/100.000 Ölçekli 2038 Ankara Çevre Düzeni Planı Belediye Meclisi’nin 12 Mayıs 2017 tarihli kararı ile onaylanmış olup, Ulaşım Planı’nın Çevre Düzeni Planı ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Ulaşım Ana Planı yatırımları 4 etap halinde planlanmış fakat onaylanmadığından etaplama tarihlerinin gerçekliği kalmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projelendirilen havalimanı metrosunun güzergâhı Ulaşım Ana Planı ile örtüşmemekte olup, güzergâhın güncellenmesi gerekmektedir.”

ABB İLE GAZİ ÜNİVERSİTESİ YENİ PROTOKOL İMZALAYACAK

Alınan kararla 2038 yılı hedefli Ankara Metropoliten Alanı ve Yakın Çevresi Ulaşım Ana Planı, yeni verilere ve yatırımlara göre güncellenecek. Daha sonra UKOME Genel Kurulu’na onaya sunulup yasallık kazanacak. Planın güncellenmesi için ABB ile Gazi Üniversitesi arasında yeni bir işbirliği protokolü yapılacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ulaşım planı güncellenecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Temmuz 2020 tarihinde saat 00 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ulaşım planı güncellenecek haberi güncellenecektir.

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