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Ankara Haberleri: Ucuz döner uyarısı: İç organ katıyorlar

ANKARA HABERLERİ

Ucuz döner uyarısı: İç organ katıyorlar

Hürriyet Haber
06.02.2020 - 15:51 |Son Güncelleme :

Ankara Lokantacılar, Kebapçılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aztekin, bazı ucuz dönerciler için “Ucuza satabilmek için döner hazırlarken içine ne olduğu belli olmayan maddeler kullanıyorlar” uyarısı yaptı.

Hürriyet Haber

Ucuz döner satanların, tüketicinin sağlığıyla oynadığını kaydeden Mehmet Aztekin, haksız rekabete yol açarak işini layıkıyla yerine getiren ve devlete katma değer üreten lokantacı esnafını mağdur ettiğini söyledi. Ucuz dönerciler nedeniyle lokantacı esnafının her geçen gün işlerinin düştüğünü ve kepenk kapattığını savunan Aztekin şunları anlattı:

MERDİVEN ALTI ÇALIŞIYORLAR

“Ucuz dönercilerin kimisi zaten kayıt dışı, merdiven altı çalışıyor, hijyen koşulları yerlerde sürünüyor. Bunların sundukları et döneri, gerçek et döneri değil. Ucuza satabilmek için döner hazırlarken içine ne olduğu belli olmayan maddeler kullanıyorlar. Hayvanların iç organları, yağ, yağlı kıyma, bağırsak, soya kıymasına kadar her şey var içinde. Bunun yanı sıra eksik tartarak haksız kazançlarını büyütüyorlar.

ETİ NEREDEN GELİYOR BİLİNMİYOR

Kemikli eti 36 liraya alıyorum. Kemiksiz et ise 60 lira. Bir kilo kemiksiz etten pişmişi 6 porsiyon döner çıkıyor. Tarifemize göre 25 liradan verdiğimiz halde öyle ciddi kârımız yok. Bugün bu işi hakkıyla yapanların bir porsiyon döneri 25 liranın altında vermemesi lazım. Porsiyonunu 10 liraya veriyorlar ki bu kurtarmaz. 5-6 liraya ayran dahil tavuk döner veriyorlar. Eti nereden geliyorsa bunlar bilinmiyor. Tavuk dönere patates bile katanları duyuyoruz. Tavuk döner kesinlikle 10 liranın altında olamaz. Bütün ilgili yerlere ucuz et ve tavuk döneri ile ilgili bize gelen şikâyetleri iletiyoruz fakat, istenilen sonuçlar alınamıyor” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ucuz döner uyarısı: İç organ katıyorlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Şubat 2020 tarihinde saat 15 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ucuz döner uyarısı: İç organ katıyorlar haberi güncellenecektir.

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