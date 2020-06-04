Turlarda normalleşme böyle olacak

Başkent’ten farklı bölgelere turlar düzenleyen, konaklama, ulaşım ve toplantı hizmetleri veren seyahat acenteleri de normalleşme süreci ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. Tedbirlerini yayınlanan genelgeler çerçevesinde aldıklarını kaydeden, merkezi Ankara’da bulunan Turizmci ve Seyahat Acenteleri Derneği’nin (TURSAD) Başkanı Emin Özkaya, tatil tedbirlerine ilişkin şöyle konuştu: “Ülkemizde COVID-19 salgınının etkisinin giderek azalması ile birlikte, haziran başı itibarıyla normalleşme sürecine girdik. Toplumsal tedbirlerin azaltıldığı, kurumsal ve kişisel tedbirlerin daha ön planda olacağı, seyahat kısıtlamalarının kalktığı önümüzdeki yaz tatili döneminde; tur yapan, konaklama ve ulaşım hizmetleri veren, toplantı hizmetleri gerçekleştiren seyahat acenteleri olarak, hazırlıklarımızı yaptık ve tedbirlerimizi yayınlanan genelgeler çerçevesinde aldık.

TATİL BİR İHTİYAÇ

Tatil bir ihtiyaçtır. Özellikle evde uzun süre kapalı kalmanın stresini yaşadığımız, psikolojik yorgunluk ve enerji kaybı hissettiğimiz bu dönemde, herkesi daha çok anı yaşamaya, daha çok seyahat etmeye ve ülkemizde görmediğiniz birçok yeri seyahat acentelerimizle birlikte görmeye davet ediyoruz. Alacağımız tedbirler çerçevesinde turlarımıza katılacak misafirlerimizin, kişisel hijyenlerini sağladıktan ve fiziksel mesafeye dikkat ettikten sonra tek yapacakları, doyasıya tatilin tadını çıkarmak olacaktır.”

İŞTE TURLARIN KURALLARI







Özkaya, Ankara’daki seyahat acenteleri tarafından yaz boyunca gerçekleştirilecek haftalık ve daha kısa süreli Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu turlarında uygulanacak kuralları ise şöyle anlattı:

-Kayıt esnasında ve tur hareket saatinde HES kodu ile kontrol ve doğrulama sağlanacak.

-COVID-19 hakkında etkin bir şekilde bilgilendirilmiş tur personeli görev alacak.

-Tur otobüslerimizde fiziki-sosyal mesafe çerçevesinde belirtilen doluluk oranını aşmayacak şekilde misafir kabul edilecek.

-Tur öncesi ve sonrasında araçlarımızda dezenfekte işlemleri gerçekleştirilecek.

-Araç girişlerinde el dezenfektanı yolcularımızın sürekli kullanımı için hazır bulundurulacak.

-Misafirlerimize maske ve eldiven dağıtılacak.

-Tur esnasında da gidilen ve gezilen yerlerde fiziksel mesafe kuralına uyularak ve gerekli tedbirler alınarak gezilerimiz gerçekleştirilecek.

Özkaya, eskiden yan yana çektirilen anı fotoğraflarının yerini artık sosyal mesafeye dikkat edilerek çekilen fotoğrafların alacağını söyledi.