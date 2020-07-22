Turizm projelerine destek verilecek

Gordion Müzesi, Sakarya Meydan Muhaberesi Tarihi Milli Parkı içerisinde yer alan Duatepe, Halide Edip Adıvar Kadın Kahramanlar Müzesi ve 12. Grup Şehitliği’ni de ziyaret eden Ankara Kent Konseyi üyeleri, Polatlı Belediyesi tarafından hazırlanan turizm projelerine destek verme kararı aldı. Üyeler, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile birlikte Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’yı da ziyaret etti. Halil İbrahim Yılmaz, Polatlı ilçesinin Başkent turizmi için büyük bir fırsat olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:







LOKOMOTİF OLABİLİR

“Bu kentin turizmin de başkenti olması için çalışmalar yapıyoruz. Polatlı 4 bin yıllık tarihe sahip Gordion kentinin kurulduğu bir bölge. Dünyadaki en büyük ikinci tümülüsün bulunduğu bu arkeolojik alan dünyanın her yerinden turist çekebilir. Polatlı bu özelliğiyle Başkent’in ekonomik olarak kalkınmasında lokomotif olabilir. Polatlı ayrıca Milli Mücadele döneminde de çok büyük öneme sahip. Sakarya Meydan Muhaberesi’nin gerçekleştiği bu toprakları görmeyen tek bir öğrenci kalmasın istiyoruz.” Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ise Ankara Kent Konseyi’nin gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerinin Başkent’in kültür ve turizm envanterinin güncelleştirilmesine büyük katkı sağladığına dikkat çekti ve “Tanıtım envanterlerimizi oluşturup sahip olduğumuz bu zenginliklerimizi ilk önce ülkemize sonra dünyaya tanıtmak istiyoruz” dedi.







