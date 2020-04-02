Tedbir alınmazsa korkunç olabilir

Koronavirüs salgınından korunmak ve yayılmasını önlemek amacıyla yapılan ‘Evde kal’ çağrısının ardından toplumun büyük kısmı evlere kapanırken; kadın dernekleri ve bu alanda çalışma yapan diğer kurumlardan da bu süreçte ‘aile içi ve kadına şiddet’ konularında dikkat çekici uyarılar gelmeye başladı. Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Av. Aslı Koçak Arıhan da, evde olmanın, eşiyle ciddi sorunlar yaşayan ve şiddet tehdidi altındaki kadınlar açısında yeni bir risk oluşturduğunu vurguladı. Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere, şiddet tehdidi altındaki kadınlar için de ek tedbirler ilave edilebileceğini kaydeden Arıhan, şunları söyledi:

KAMU SPOTLARI HAZIRLANMALI

“Ankara Barosu, kadına şiddet konusundaki çalışmalarına bu süreçte de önceden olduğu gibi devam ediyor. Gelincik Merkezimiz aynı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Önceden de çok şikâyet alıyorduk, şimdi de öyle ancak bu süreçte kadınlara bilgi akışı kesildi. Bu konunun hayati önem taşıdığı, sahada çalışan uzmanların görüşleriyle kamu spotu şeklinde anlatılmalı. Buna dikkat edilmez ve tedbirler alınmazsa, pandemi durumu sona erdiğinde büyük bir problem doğacaktır. Kadına şiddet konusunda çok korkunç rakamlarla karşılaşabiliriz ve bunun vebali ağır olur.

GÜVENLİ ALANLAR OLUŞTURULMALI

Şu an durum, bazı evlerde iyice riskli duruma dönüşmüş durumda. Aralarında şiddetli geçimsizlik olan çiftler ücretsiz izinler ya da işten çıkarılmalar sebebiyle evdeler. Hem hastalık hem de bu tip ekonomik sıkıntılar yüzünden psikolojik olarak daha gerginler. Ve evlerde toplumsal cinsiyet rollerinin daha baskın hissedildiği bir süreçten geçiyoruz. Bu da şiddet olaylarının artabileceği anlamına geliyor. Bu dönemde kadınlar için özellikle güvenebilecekleri bir alan, merkez oluşturulmadığı için sağlık ve şiddet arasında kalıyorlar.

İLAVE TEDBİRLER ALINMALI

Biliyoruz ki öldürülen kadınların çoğunluğu en yakınları olan eşleri, sevgilileri ya da eski eşleri tarafından öldürülüyorlar. Ve bunların sadece yüzde 7’si şimdiye kadar öldürülmeden önce şikâyetçi olmuş. Çünkü böyle bir şeye ihtimal vermiyorlar ya da adli mercilere başvururlarsa sonuç alamayacaklarını düşünüyorlar. Bu süreçte kadınlar sessiz kalmamalı ve karakol, savcılık gibi adli mercilere başvurmalı. O yüzden birtakım önlemler alınmalı. Hastalıkla mücadele kapsamında alınan önlemlere ek tedbirler ilave edilmeli. Bu sorun, ikincil plandan çıkarılmalı ve ne kadar hayati önem taşıdığı göz önünde tutulmalı.”

155 İÇİNDE YENİ HAT AÇILMALI

Mevcut olağanüstü durumdan dolayı 155 Polis İmdat hattında yoğunluk yaşandığı için kadına şiddet konusunda şikâyette bulunulamadığı yönünde ihbarlar aldıklarını belirten Arıhan, “155 bünyesinde bölümlendirme yapılarak, sadece kadına şiddet konusunda hizmet veren bir acil hat açılabilir” önerisinde bulundu.

SIĞINMAEVLERİ TESTİ TEMİN ETMELİ

Arıhan, “Sığınma evlerinin durumunu bilmiyoruz. Ancak oralara başvuranlardan da koronavirüs testi yaptırmalarının talep edildiği yönünde ihbar alıyoruz. Şiddet mağduru kadın o testi yaptırıp gelene kadar, sığınmaevleri bu testleri temin edebilir. Ayrıca hijyen ve sağlık uygulamaları da artırılmalı” dedi.

Türkiye’nin her yerinden 444 43 06 numaralı hat sayesinde Gelincik Merkezi’ne telefon ile ücretsiz ulaşılabiliyor ve gönüllü avukatlar tarafından şiddet mağdurlarına destek veriliyor.