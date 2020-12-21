Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Tarihi konak ABB’ye geçti

Ankara Haberleri: Tarihi konak ABB’ye geçti

ANKARA HABERLERİ

Tarihi konak ABB’ye geçti

Murat YILMAZ
21.12.2020 - 00:52 |Son Güncelleme :

Gölbaşı Hallaçlı Mahallesi’ndeki 90 yıllık tarihi Mehmet Ağa Konağı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne belli şartlarla ve bedelsiz hibe edildi. 2 yıl içerisinde restorasyonla yeniden hayat bulacak olan konağın bahçesiyle tarım müzesi olarak düzenlenmesi de gündemde.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, Gölbaşı Hallaçlı Mahallesi’nde bulunan 90 yıllık tarihi Mehmet Ağa Konağı’nın ABB’ye bedelsiz hibe edilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu’nu oy birliğiyle kabul etti. Rapora göre; konak ile arazi, gerekli tadilat ve düzenlemeler yapılarak kullanılır hale getirildikten sonra ABB tarafından Ankara’nın geleneklerini gelecek nesile aktaracak, tematik çalışma ve ziyaretçilerin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sosyal ve kültürel amaçlarla kullanılacak.

Tarihi konak ABB’ye geçti

AMACI DIŞINDA OLURSA GERİ ALINACAK

Başka bir amaç için kullanılması, kiraya verilmesi ve satılması gibi tasarruflarda bulunulması halinde, konak ve arsa, bağışlayan veya mirasçıları tarafından aynen geri alınacak. Konağın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, yapının mimari özellikleri ve tarihi yapısına uygun olarak Büyükşehir tarafından hazırlanacak. Konağı bağışlayan vâris Andaç Atak’ın da onaylayacağı projeler, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onay alınması sonrasında 2 yıl içerisinde uygun amaçla hizmet verecek pozisyona getirilecek.

GİDERLER ABB TARAFINDAN KARŞILANACAK

Konağın onarım, bakım, güçlendirme bahçe düzenlemesi ve benzeri giderleri ile amaca uygun tefriş ve donanımı, proje, inşaat izni, ruhsat harcı, tapu harcı, intikal vergisi gibi giderler ABB tarafından karşılanacak. Konağın dış cephesine ‘Mehmet Ağa’ şeklinde isim levhası yerleştirilecek. Ayrıca ilk sahibi ve bağışlayanın babası Mehmet Ağa‘nın Kurtuluş Savaşı’na yaptığı maddi, manevi destek ve yardımları ile konakla ilgili bir anı köşesi düzenlenerek belge ve bilgiler burada sergilenecek. Binanın Andaç Atak tarafından babasının anısını yaşatmak amacıyla bağışlandığını gösterir bir tabela da konağın görünür bir yerinde konumlandırılacak.

TARIM MÜZESİ OLMASI GÜNDEMDE

Konağın bahçesiyle bir tarım müzesi olmasının gündemde olduğunu belirten ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, şunları söyledi: “Konağın 6 bin metrekare bahçesi bulunuyor. Düşüncemiz; bahçesini de değerlendirerek çok abartmadan Ankara’nın bir tarım müzesi olarak düzenlenmesi, hem gezilebilmesi hem de organik ürünlerin satışının yapılabileceği bir yer olması. Bir odasında da Hallaçlı Mehmet Ağa’ya ait özel eşyaların ve Kurtuluş Savaşı’na sağladığı katkıların anlatıldığı bir müze olması. Hafta sonu Ankaralılar aileleriyle gelebilir, kentin yerel ürünlerinden almak istiyorsa alabilir, gezerek, konağın tarihi hakkında bilgi sahibi olarak vakit geçirebilirler. Böyle bir düşüncemiz var ama farklı öneriler oluşursa onlar da değerlendirilebilir. Konağın yeniden hayat bulması, Hallaçlı, Çayırlı, Velihimmetli gibi etraftaki köylere de katkı sağlar. Yerel üreticinin ürünleri de buradan teşvik edilebilir. Kurtarılan tarihi eserle oradaki yerel halkı buluşturarak bir yerel kalkınma modeli de geliştirilmiş olur.”

Tarihi konak ABB’ye geçti

30 YILDIR ATIL HALDE

Gölbaşı’nın Hallaçlı Mahallesi’nde yapımına 1924 yılında başlanan ve 1929 yılında tamamlanan tarihi Mehmet Ağa Konağı, 30 yıldır atıl halde boş duruyor. Yapımı sırasında tüm malzemeleri yurt dışından develerle taşınan ve Ermeni bir usta tarafından yapılan konak, Erken Cumhuriyet Dönemi mimari örneklerinden.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tarihi konak ABB’ye geçti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Aralık 2020 tarihinde saat 00 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tarihi konak ABB’ye geçti haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yol için sökülen ağaçlar parkın iç kesimine dikildi

Yol için sökülen ağaçlar parkın iç kesimine dikildi

Yerel haberler

Müzisyenler için dayanışma gecesi

Sarı tarifeye zam geldi

Sarı tarifeye zam geldi

Küllerinden dönüştü

Küllerinden dönüştü

ABB’den Burhan’a ulaşım yanıtı: Ortalama yolcu sayısı 35

ABB’den Burhan’a ulaşım yanıtı: 'Ortalama yolcu sayısı 35'

Minik Bedia’nın yaşam savaşı

Minik Bedia’nın yaşam savaşı

Öne geçen yolu yarılar

Öne geçen yolu yarılar

Şirindere Vadisi artık güvenli

Şirindere Vadisi artık güvenli

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

21 Aralık 2020, Pazartesi
  • İmsak
    06:29
  • Güneş
    07:59
  • Öğle
    12:51
  • İkindi
    15:13
  • Akşam
    17:33
  • Yatsı
    18:58
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.