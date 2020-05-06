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Ankara Haberleri: Takside tek-çift bitti dönüşüm başladı

ANKARA HABERLERİ

Takside tek-çift bitti dönüşüm başladı

Murat YILMAZ
06.05.2020 - 10:10 |Son Güncelleme :

Taksilerde tek-çift plaka uygulamasının sona ermesinin ardından Ankara’daki tüm taksi durukları için daha önce de bir süre uygulanan ‘dönüşümlü sistem’ tekrar başladı.

Murat YILMAZ

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 30 Mart’tan bu yana geçerli olan ‘taksilerde plakasının son rakamı tek olanların bir gün çift olanların ise diğer gün çalışmaları’ şeklindeki uygulama, önceki gece itibarıyla sona erdi. Uygulamanın özellikle duraklarda adaletsizliğe neden olduğuna dikkat çeken Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanvekili Cevdet Kavlak, “Adaletsizlik giderilmiş oldu” dedi. İş düşüklüğü nedeniyle dönüşümlü çalışmayı devam ettireceklerini kaydeden Kavlak, kararı şöyle değerlendirdi:

Takside tek-çift bitti dönüşüm başladı

18’İ KAZANAMAZKEN 2’Sİ KAZANIYORDU

“Tek-çift kısıtlaması gelmeden önce taksi duraklarımız dönüşümlü periyodik çalışma sistemine geçmişlerdi. 40 araçlık bir durakta 20 araç bir, 20 araç diğer gün çalışıyordu. Uygulama başlayınca örnek veriyorum bir durakta bir gün 18 tane tek diğer gün 2 tane çift plakalı taksi çalışmak durumunda kaldı. Her durakta plaka sayısı eşit değil. Ankara’daki taksilerin İstanbul gibi dışarıdan müşteri alma gibi bir pozisyonları yok. Genelde duraklardan alınan müşteriyle sirkülasyon oluyor. 20 duraklık araçta 2 araç çalışıyordu diğer gün 18 araç çalışıyordu. 18 araç kazanamazken 2 araç belki kazanabiliyordu.

Takside tek-çift bitti dönüşüm başladı

ADALETSİZLİK GİDERİLMİŞ OLDU

Plaka sayılarını eşit duruma getirmek için arkadaşlarımıza diğer duraklardan günlük araçları alıp eşitleme formülünü sunduğumuzda ‘bizim durağımızın çalışma kaidesini bozar’ diyerek hiç kimse kabul etmedi. Uygulama doğal olarak duraklar içerisinde huzursuzluk oluşturdu ve adaletsizliğe neden oldu. İçişleri Bakanlığı’na sürekli talep ve sıkıntılarımızı iletttik, uygulamanın yanlış olduğuyla ilgili gerekli tezlerimizi sunduk ve karar alınarak kaldırıldı. Adaletsizlik giderilmiş oldu. Esnaf arkadaşlarımıza SMS ile duyurduk ‘kendi duraklarınızda önceki periyodik çalışma düzenlerinizi sağlayın tekrar uygulamalara devam edin’ dedik. Karar için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya da teşekkür ediyoruz.”

HABERİ ALAN MARŞA BASTI

Ankara’da taksilerdeki tek-çift plaka uygulamasının önceki gece sona ermesinin ardından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda ticari taksi şoförleri araçlarının başına geçerek iş başı yaptı. Çalışmanın normale dönmesinin ardından taksi durakları taksicilerle doldu. Ankara’da bulunan taksi duraklarında çalışan taksiciler, uygulamanın işlerine etkisinin zaman içerisinde görüleceğini belirtti. DHA-İHA

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Takside tek-çift bitti dönüşüm başladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Mayıs 2020 tarihinde saat 10 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Takside tek-çift bitti dönüşüm başladı haberi güncellenecektir.

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