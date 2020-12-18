Tabiat parkına dönüştürülecek

Kararın kendi başvuruları üzerine alındığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kıbrıs Kanyonu ile ilgili yol haritalarını Hürriyet Ankara’ya anlattı:

KENTSEL TASARIM PLANI SIRADA

“200 civarında endemik bitkinin olduğu, Karadeniz ikliminin görüldüğü, fındık bile yetişen çok güzel bir yer burası. Milyonlarca yılda oluşmuş kanyonun içerisinden su akıyor, yer yer şelaleler de var. Kıbrıs Kanyonu ile ilgili uzun süredir çalışıyoruz. Resmi kurumlardan ilgili izinleri tamamladık, geçen ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na buranın bir doğal koruma alanı olarak koruma altına alınması talebinde bulunmuştuk, kabul edildi. Burayla ilgili ikinci adım olarak kentsel tasarım planlaması hazırladık, son halini verip bu plan için tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat edeceğiz. Kentsel tasarım planında, nerelerde yürüyüş yolları olacak, nerede kamp alanları oluşacak, gezi yapan insanların dinlenme alanları nerelerde bulunacak, nerelerde bakı terası bulunacak tek tek belirtiliyor.

DOĞA SPORLARI VE KAMP YAPILACAK

Tamamen doğal dokusunu koruyarak turizme kazandırılmış olacak. Sit alanının dışında, gelecek olanların araçlarını park edebileceği otoparktan çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal alanlara kadar tüm detaylarını çalıştık, bakanlığa göndereceğiz. Buranın doğa sporlarına uygun bir zemini var. Federasyonlarla görüşmeler yapıp aktiviteleri belirleyeceğiz. İzcilik kulübümüz var, İzcilik Federasyonu’yla beraber burada kontrollü bir şekilde gençlerimizin kalabileceği özel kamplar yapacağız. İnsanların gelip doğayı gezebileceği, spor yapabileceği, tabiatı gözlemleyeceği bir hale dönüştüreceğiz.

HEDEF 2021 YAZI BİTMEDEN AÇMAK

Kanyon olduğu için yamaç yerleri var. Buralarda özellikle Ankara keçilerinin yaşayacağı alanlar oluşturacağız. İnsanlar gelecek, doğal ortamında görecek. Gerekirse besleme noktaları da koyacağız. Hem doğayı koruyacağız hem de insanlara nefes alabilecekleri yeni bir alan oluşturacağız. Şehir yaşamından bunalan insanların yarım saatte gelebilecekleri bir tabiat parkına dönüştüreceğiz. Kentsel tasarım projesi de onaylanınca uygulamalara başlayacağız. Allah nasip ederse önümüzdeki yaz bitmeden de burayı turizme sunmak istiyoruz.”

TAŞ OCAKLARI GENİŞLEMEYECEK

Başkan Köse, bölgedeki taş ocakları için ‘genişlememe’ kararı alındığını da belirterek, “Taş ocaklarıyla ilgili üç ay önce Belediye Meclisi’mizden bir karar aldık. Bölgemizdeki taş ocaklarının genişlemesine bundan sonra izin vermiyoruz. Yeni ÇED raporlarının verilmemesi yönünde de kararımızı aldık. Yeni taş ocakları olmayacak, mevcutlar üretime devam ediyorlar ancak genişlemeyecek. Kanyonun çevresinde taş ocakları var. Onların faaliyetlerini sınırlamak, genişlemelerini engellemek noktasında hem Çevre ve Şehircilik hem Enerji Bakanlığı’yla görüşmelerimizi yaptık, bakanlıklarla da önlem aldık” dedi.