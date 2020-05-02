Stoklar azaldı

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, ülke genelinde günde yaklaşık 9 bin ünite kan toplanırken, koronavirüs tedbirlerinin ardından sayının 2 binlere düştüğünü söyledi. Mart ayının başında koronavirüs tedbirleri ile birlikte herkesin evlerine çekildiğini, bu nedenle kan bağışıyla ilgili planladıkları organizasyonları hayata geçiremediklerini belirten Güler şunları kaydetti: “Biz her yıl ramazan ayının hemen öncesinde yaklaşık 2-3 hafta kadar yoğun bir şekilde kan bağışı organizasyonu düzenleriz ve çok ciddi anlamda stoklarımızı doldururuz. Bu kanın bir ömrü var. 42 gün miadı var. Daha fazla alıp stoklama imkanımız yok. Sürekli aktif olarak çalışarak bu stoku doldurmak zorundayız. COVID-19 başlamadan önce de Türk Kızılayı’nda 100 bin civarında stokumuz vardı. Her gün artık bu stoktan yemeye başladık. İhtiyaçları buradan karşılamaya başladık. Kan bağışlarını çok istediğimiz düzeyde tutamadık.

HAZİRANDA DAHA FAZLA İHTİYAÇ OLACAK

Türkiye’de acil olmayan ameliyatları ötelediğimizden dolayı kan ihtiyacımız yaklaşık 6 bin kadar. Ama bütün hepsini öteleme şansınız yok. Doğum acil bir şeydir, talesemi hastaları, lösemi hastaları, kanser hastaları bunlar rutin sürekli kan bekleyen ya da uygunluğu olduğu zaman nakil bekleyen hastalardır. Normal zamanlarda ihtiyaç 9 bindi. Acil olmayan ameliyatlarımızı ötelediğimiz için normalleşme süreci başlayınca ihtiyaç daha da artacak. Normalde yaz aylarında insanlar tatile gidip kendilerini öteliyorlardı. Ama zannediyorum haziran başı itibarıyla eğer normalleşme gerçekleşirse kanda normal dönemden daha fazla bir ihtiyaç olacak. Dolayısıyla günde belki 9 bin değil, 11-12 binlerin üstüne çıkacak. O yüzden şimdiden şu andaki dönemdeki ihtiyacı karşılayıp üstüne de biraz koymamız gerekiyor.”

İFTARDAN SONRA KAN VEREBİLİRLER

Güler, “Ben sağlığı yerinde olan 18-65 yaş arasında olan bütün bağışçıları sabit kan alma noktalarımıza davet ediyorum. Kesinlikle emin olabilirler, burada hijyen koşulları son noktaya kadar sağlanıyor. Sosyal mesafeyi aynı şekilde yatak aralarında koruyoruz. Personelimiz her an eldivenlerini değiştiriyorlar. Ne gerekiyorsa yapıyorlar. Bağış alanları en güvenli alanlardan biri diyebilirim. Çalışmalarımızı 01.00-02.00 saatlerine kadar uzatıyoruz. Hatta kan veren olursa sahura kadar devam ediyoruz. Tutmayan, tutamayan bağışçılarımız iftardan önce ağırlıklı geliyor, iftardan sonra da kan bağışlamak isteyenleri davet ediyorum” dedi.