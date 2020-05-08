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Ankara Haberleri: Siteler bölgesi bu yıl mutlaka kontrol altına alınmalı

ANKARA HABERLERİ

Siteler bölgesi bu yıl mutlaka kontrol altına alınmalı

Sedat CENİKLİ
08.05.2020 - 03:00 |Son Güncelleme :

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Bozoğlu, ‘2019 Hava Kirliliği Raporu’nu, önceki gün sosyal medyadan canlı yayımlanan basın toplantısıyla açıkladı. Bozoğlu, 1 Ocak ile 31 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan rapordaki verilere göre başkent Ankara’nın, Türkiye’de hava kirliliğinin en yoğun yaşandığı üçüncü il olduğuna dikkat çekti. Bozoğlu, Ankara için özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

Sedat CENİKLİ

Siteler bölgesi bu yıl mutlaka kontrol altına alınmalı

“Tüm bölgelerde kirli havanın olduğunu, ancak sanayinin yoğunlaştığı ve kent merkezinde kalan Siteler bölgesinde son birkaç yıldır kirliliğin arttığını görüyoruz. Siteler başta olmak üzere sanayinin yoğun olduğu bölgelerde kontrolsüz şekilde her türlü atığın yakıldığını ve bu yaşananlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’nce yeterince denetim yapılmadığını görüyoruz. Siteler’de oluşan kirlilik Keçiören ve Dışkapı başta olmak üzere o bölgeye yayılıyor. O yüzden özellikle Siteler bölgesinin bu yıl mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor.”

Siteler bölgesi bu yıl mutlaka kontrol altına alınmalı

BAHÇELİEVLER, KIZILAY GİBİ BÖLGELER TRAFİKTEN ARINDIRILMALI

Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılması gerekenleri de sıralayan Bozoğlu, Ankara üzerinden bir de örnek verdi: “‘Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ hakkında bir yönetmelik yayımlanmıştı. Bu yönetmelik kapsamında düşük emisyon bölgelerinin belirlenmesi öngörülüyordu fakat hiçbir belediyemiz bu yönde somut adımlar atmadı. Ankara’dan örnek vermek gerekirse Bahçelievler, Kızılay gibi farklı bölgelerde trafikten arındırılmış, yaya odaklı bölgeler hayata geçirilmeli.”

AZALDI AMA ÇÖZÜLMEDİ

Koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirler ve ‘Evde kal’ çağrısı sonrası Türkiye genelinde hava kirliliğinde gözlenen azalmayla ilgili de konuşan Bozoğlu, “Doğrusunu söylemek gerekirse salgınla beraber hava kirliği sorunu azalmış olmakla beraber çözülmedi. Şu anda ‘havamız tertemiz’ diyemiyoruz. Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde, kirli hava soluyan vatandaşlarımızın salgın sebebiyle daha büyük risk altında olduklarını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

İLK 5 ŞEHİR

Çevre Mühendisleri Odası’nın açıkladığı ‘2019 Hava Kirliliği Raporu’na göre, kirliliğin en yoğun olduğu ilk beş il şöyle sıralanıyor:

1-Bursa

2-Adana

3-Ankara

4-İstanbul

5-Iğdır

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