Siteler bölgesi bu yıl mutlaka kontrol altına alınmalı

“Tüm bölgelerde kirli havanın olduğunu, ancak sanayinin yoğunlaştığı ve kent merkezinde kalan Siteler bölgesinde son birkaç yıldır kirliliğin arttığını görüyoruz. Siteler başta olmak üzere sanayinin yoğun olduğu bölgelerde kontrolsüz şekilde her türlü atığın yakıldığını ve bu yaşananlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’nce yeterince denetim yapılmadığını görüyoruz. Siteler’de oluşan kirlilik Keçiören ve Dışkapı başta olmak üzere o bölgeye yayılıyor. O yüzden özellikle Siteler bölgesinin bu yıl mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor.”

BAHÇELİEVLER, KIZILAY GİBİ BÖLGELER TRAFİKTEN ARINDIRILMALI



Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılması gerekenleri de sıralayan Bozoğlu, Ankara üzerinden bir de örnek verdi: “‘Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ hakkında bir yönetmelik yayımlanmıştı. Bu yönetmelik kapsamında düşük emisyon bölgelerinin belirlenmesi öngörülüyordu fakat hiçbir belediyemiz bu yönde somut adımlar atmadı. Ankara’dan örnek vermek gerekirse Bahçelievler, Kızılay gibi farklı bölgelerde trafikten arındırılmış, yaya odaklı bölgeler hayata geçirilmeli.”

AZALDI AMA ÇÖZÜLMEDİ

Koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirler ve ‘Evde kal’ çağrısı sonrası Türkiye genelinde hava kirliliğinde gözlenen azalmayla ilgili de konuşan Bozoğlu, “Doğrusunu söylemek gerekirse salgınla beraber hava kirliği sorunu azalmış olmakla beraber çözülmedi. Şu anda ‘havamız tertemiz’ diyemiyoruz. Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde, kirli hava soluyan vatandaşlarımızın salgın sebebiyle daha büyük risk altında olduklarını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

İLK 5 ŞEHİR

Çevre Mühendisleri Odası’nın açıkladığı ‘2019 Hava Kirliliği Raporu’na göre, kirliliğin en yoğun olduğu ilk beş il şöyle sıralanıyor:

1-Bursa

2-Adana

3-Ankara

4-İstanbul

5-Iğdır