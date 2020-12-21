Siparişe HES kodu gelsin

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Genel Başkanı Çağdaş Yavuz, koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranlara getirilen paket servisi uygulamasıyla motosikletli kuryelerin mesailerinin arttığını söyledi. Sipariş için gittikleri adreslerde koronavirüse yakalanan veya temaslı olan kişilerden haberdar olmak istediklerini belirten Yavuz, “Özellikle online yemek sitelerinden verilen siparişler için HES kodu istensin” dedi. Yavuz, motosikletli kuryelerin bu dönemde yaşadıkları en büyük korkuyu şöyle anlattı:







SONUÇTA BİZİM Kİ DE CAN



“Günde en az 50 farklı adrese gidip geliyoruz. Maalesef birçok müşteri bizi maskesiz karşılıyor. ‘Temassız teslimat, kapıma bırakılsın’ deniliyor ama hijyen, maske, mesafe kuralına uyulmuyor. Hiç kimse hasta veya temaslı olduğunu söylemiyor. Sonuçta bizim ki de can. Karantinada olan lütfen belirtsin. Uyardığımızda bir de bizi sistem(online sipariş) üzerinden şikâyet ediyorlar. Onların yazıp şikâyet ettikleri yer var ama biz nereye şikâyet edeceğimizi de bilmiyoruz. Biz siparişleri götürdüğümüzde site güvenlikleri bizden HES kodu istiyor ve sorgulamasını yapıyor. Biz de siparişlerde aynı uygulamanın olmasını istiyoruz. Özellikle online yemek sitelerinden verilen siparişler için HES kodu istensin. Böyle olursa riskli veya temaslı kişi olup olmadığını daha rahat anlarız, ona göre daha tedbirli davranırız.”