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Ankara Haberleri: Siparişe HES kodu gelsin

ANKARA HABERLERİ

Siparişe HES kodu gelsin

Murat YILMAZ
21.12.2020 - 00:23 |Son Güncelleme :

Koronavirüs salgını sürecinde mesaileri ciddi oranda artan ve kapı kapı servis yapan motosikletli kuryeler, kimin virüs taşıyıp taşımadığını bilmedikleri için “Siparişler için HES kodu istensin” çağrısı yapıyor.

Murat YILMAZ

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Genel Başkanı Çağdaş Yavuz, koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranlara getirilen paket servisi uygulamasıyla motosikletli kuryelerin mesailerinin arttığını söyledi. Sipariş için gittikleri adreslerde koronavirüse yakalanan veya temaslı olan kişilerden haberdar olmak istediklerini belirten Yavuz, “Özellikle online yemek sitelerinden verilen siparişler için HES kodu istensin” dedi. Yavuz, motosikletli kuryelerin bu dönemde yaşadıkları en büyük korkuyu şöyle anlattı:

Siparişe HES kodu gelsin

SONUÇTA BİZİM Kİ DE CAN

“Günde en az 50 farklı adrese gidip geliyoruz. Maalesef birçok müşteri bizi maskesiz karşılıyor. ‘Temassız teslimat, kapıma bırakılsın’ deniliyor ama hijyen, maske, mesafe kuralına uyulmuyor. Hiç kimse hasta veya temaslı olduğunu söylemiyor. Sonuçta bizim ki de can. Karantinada olan lütfen belirtsin. Uyardığımızda bir de bizi sistem(online sipariş) üzerinden şikâyet ediyorlar. Onların yazıp şikâyet ettikleri yer var ama biz nereye şikâyet edeceğimizi de bilmiyoruz. Biz siparişleri götürdüğümüzde site güvenlikleri bizden HES kodu istiyor ve sorgulamasını yapıyor. Biz de siparişlerde aynı uygulamanın olmasını istiyoruz. Özellikle online yemek sitelerinden verilen siparişler için HES kodu istensin. Böyle olursa riskli veya temaslı kişi olup olmadığını daha rahat anlarız, ona göre daha tedbirli davranırız.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Siparişe HES kodu gelsin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Aralık 2020 tarihinde saat 00 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Siparişe HES kodu gelsin haberi güncellenecektir.

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