Sınavı geçen dağıtıma çıkacak

Koronavirüs salgınının etkisiyle tüketicilerin online alışverişe yönelmesi, evrak ve eşya taşıma sektöründeki büyüme ile birlikte motosikletli kuryelerin sayısı da arttı. Yemek siparişleri başta olmak üzere çeşitli iş kollarında dağıtım hizmeti veren motosikletli kuryeler, 28 Temmuz itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilecek ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ ile trafiğe çıkmaya başlıyor. Belgeye sahip olmak isteyen adaylar, önceki gün Türkiye’de ilk kez Ankara ‘CTB Mesleki Yeterlilik Merkezi’nde düzenlenen sınava katıldı. 10 aday teorik ve uygulamalı sınavda; iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gereklilikleri, gönderi teslim sürecinde trafik kuralları, müşteri ilişkileri gibi birçok farklı alanda yeterliliklerini sergiledi. Sınavda başarılı olanlar, 28 Temmuz Salı günü yeterlilik belgesinin sahibi olarak kuryelik yapmaya devam edecek. Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu (TAMKF) Genel Başkanı Çağdaş Yavuz, “Kuryelerin ve alıcının güvenliği ile sağlığını korumak, hem de bu işin profesyonelleşmesi için bu sınav olmazsa olmaz” dedi. Yavuz sınavın detaylarını Hürriyet Ankara’ya anlattı:

12 KRİTİK AŞAMA

“Yazılı sınavın haricinde teorik kısım 12 kritik aşamadan oluşuyor. Bu 12 kritik aşamadan birinde bile yanlış yapılması durumunda aday başarısız sayılıyor. Hem kendisi hem de çevresi için bu yeterlilik sınavına giriyor. Türkiye’de ilk kez Ankara’da gerçekleştiriliyor. Adaylar teorik sınavda mekanik aksama bakıyor. Trafik ve sürüş güvenliğini riske atacak bir durum yaşanması halinde adaylardan bunu görmeleri bekleniyor. Bu aşamayı geçince koruyucu ekipmanları alıyor.

KAMERALAR KAYITTA

Motor sürüşü, sinyal vermek, hız kurallarına uymak gibi olmazsa olmaz kurallar denetleniyor. Kaskı doğru takıyor mu, diğer parçaları doğru kullanıyor mu bakılıyor. Daha sonra müşteri ilişkilerine bakılıyor. Teslim alırken hitap şekli çok önemli. Bunlar yapılırken hiçbir hatanın gözden kaçmaması için baştan sona bütün hareketler takip ediliyor kamerayla. Gözden kaçan durum olmaması için kamera kayıtlarını iki farklı birim kontrol ediyor. Sınavlarda yeterliliği sağlayan belge almaya hak kazanıyor.”

ÖN YARGILARI YIKMAMIZA YARDIMCI OLACAK

Pandemi sürecinde kuryelerin işlerinin yoğunlaştığını hatırlatan Yavuz, şunşarı söyledi: “Motosikletli kuryelere karşı ön yargılar var. Bu yeterlilikle onları da yıkmak istiyoruz. Mesleki Yeterlilik Kurumu’na başvurumuz kabul oldu. Mesleki yeterliliği sınav ve testlerle denetlemeye başladık. İlk etapta 10 kişi, daha sonra sayı artarak devam edecek. Özellikle pandemi sürecinde kuryelerin önemi daha da arttı, işleri de yoğunlaştı. Bu işi profesyonelleştirmek şarttı. Bu sınav bu konuda oldukça faydalı olacak.”

Adaylar motosikletin başında uygulamaları olarak kendilerine yöneltilen soruları cevapladı.