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Ankara Haberleri: Sıkıntıları dinlediler yetkililere ilettiler

ANKARA HABERLERİ

Sıkıntıları dinlediler yetkililere ilettiler

Murat YILMAZ
06.12.2020 - 00:21 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Abdulkadir Aydoğan ile AŞTİ’yi ziyaret etti.

Murat YILMAZ

Esnafın sıkıntılarını dinledi, ardından yetkililerle görüşmeler yaparak talepleri iletti. Pandemi süreci nedeniyle sıkıntıya düşen esnafın bazı beklentilerinin olduğuna dikkat çeken Fatih Ünal şunları söyledi: “Otobüs giriş ücretleriyle ilgili Ulaştırma Bakanlığı’nın indirim genelgesi, temmuz ayında sona ermiş, tekrar uzatılması istendi onu bakanlığa ilettik. Seyahat yasağı olmadığı için büfelerin kapatılmaması yönünde talep oldu onları da yine valilikle görüştük. AŞTİ içerisinde kiralar ve diğer sıkıntılarla ilgili talepleri BUGSAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı ile bir araya gelerek aktardık. AŞTİ önünde kaldırılan üst geçidin uygun bir şekilde yeniden tanzim edilmesi istendi. Bununla ilgili de Meclis’e önerge sunacağız. Pandemi nedeniyle her alanda bir iş düşüklüğü var. Herkesin üzerine düşeni yaparak kolaylığı sağlaması gerekiyor. Biz de bir köprü vazifesi görerek verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Tüm iletilen sorunların ve taleplerin takipçisi de olacağız. İnşallah el birliğiyle bu sıkıntıları aşacağız.” 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sıkıntıları dinlediler yetkililere ilettiler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Aralık 2020 tarihinde saat 00 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sıkıntıları dinlediler yetkililere ilettiler haberi güncellenecektir.

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