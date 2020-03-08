Şiddeti önlemek için hepimize iş düşüyor

Ankara Barosu’nun şiddet gören kadınlara ve çocuklara destek sağlamak amacıyla 2011’de kurduğu Gelincik Merkezi’ne, 9 yılda başvuran şiddet mağduru sayısı 56 bini aştı. Gönüllü avukatlarca hukuki ve psikolojik desteğin sağlandığı merkeze bu yılın ilk iki ayında ise yaklaşık 250 kadın, şiddet gördükleri iddiasıyla başvuruda bulundu. Başvuruların değerlendirilmesi sonucu da 99 olay için avukat ataması yapıldı. Şiddetin toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çeken Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Aslı Koçak Arıhan, “Şiddeti ancak, toplumsal bilinç ve eğitim ile önleyebiliriz. İnsan olarak toplumsal huzura, şiddetin önüne geçerek kavuşabiliriz” diye konuştu. Merkezin çalışma yöntemi hakkında da bilgi veren Arıhan, şunları söyledi:

SAHADA 300, MERKEZDE 90 GÖNÜLLÜ

“Sahada çalışan ve aralarında erkeklerin de olduğu 300’e yakın avukat arkadaşımız var. Merkezimizde ise gönüllü 90 kadın avukat bulunuyor. Bir de bize destek olan psikolog arkadaşlar var. Kendi oluşturduğumuz bir nöbet sistemiyle 7/24 çalışıyoruz. Şiddet mağduru, şikâyeti için buraya geldiğinde önce ‘görüşme avukatımız’ karışılıyor onu. Görüşme avukatımız mağdurun derdini dinliyor. Ardından yarım saat içinde sistem üzerinden avukat atamasını yapıyoruz. Hemen vekalet işlemleri yapılıyor ve üç gün içinde dava açılıyor. Sadece Ankara değil farklı şehirlerden de telefon ile ulaşanlar oluyor. Bir şey danışan, fikir alan, derdini anlatıp kapatanlar oluyor. Hukuki olarak neler yapabileceğini anlatıyor; adliyeye, polise, o şehrin barosuna, jandarmaya yönlendiriyoruz.

‘ERKEĞİN SÖZÜ GEÇER’ ALGISIYLA BÜYÜYORLAR

Kadına şiddeti, sadece fiziksel olarak tanımlamak yeterli değil. Bu psikolojik, ekonomik ya da cinsel şiddet de olabilir. Maalesef şiddetin tohumları ailede atılıyor. ‘Evde erkeğin sözü geçer’ algısıyla yetişen çocuklar, büyüdüklerinde eşlerine şiddet uygulamayı normal bir şey gibi görüyor. Sonrasında da ya kadın bu duruma katlanmak zorunda kalıyor ya da boşanmak istiyor. O zaman da işte maalesef sonu ölümle biten şiddet olaylarına tanık oluyoruz. Son yıllarda açıklanan aile içi şiddet rakamları korkunç boyutlarda. O yüzden aile içi şiddet konusunu çözmemiz lazım. Bunun da yolu, toplumsal bilinç ve eğitimden geçiyor. Ancak birlikte mücadele edersek şiddetin önüne geçebiliriz. Bu konuda kadına da erkeğe de iş düşüyor.”

İHBAR İÇİN:

* ALO 183

* 444 43 06

Şiddet mağdurları ya da bir şiddet olayına şahit olanlar, 444 43 06 numaralı ücretsiz hattan Gelincik Merkezi’ne ulaşabiliyorlar. Diğer yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çağrı merkezlerinden ‘Alo 183 Sosyal Destek Hattı’ aracılığıyla da rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.