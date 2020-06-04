Seğmenler’de kiralık sandalye

Parktaki ziyaretçi yoğunluğunu fırsat bilen seyyar satıcılar tarafından kamp sandalyesi kiralanmaya başlandı. Vatandaşların tatil ve sıcak yaz günlerinde nefes almak için gittiği parkta gezinen satıcılar, çimlere oturmak istemeyenlere ücret karşılığında sandalye kiralıyorlar. Kiralama sistemi, sahil kentlerindeki şezlong ve şemsiye uygulamasına benziyor. 10 lira karşılığında kiralanan bir sandalye gün boyunca kullanılabiliyor.







KONTROLSÜZ VE RİSK TAŞIYOR



Diğer yandan normalleşme adımları kapsamında kısıtlamaların kaldırılmasıyla park eski günlerindeki gibi kalabalıklaşırken zaman zaman sosyal mesafe kuralı da unutuluyor. Aynı sandalyenin gün içinde farklı kişilerce kullanılıyor olması da salgın bulaş riskini artırıyor. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar kadar, kontrolsüz olduğu için şikâyetçi olanlar da var.