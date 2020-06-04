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Ankara Haberleri: Seğmenler’de kiralık sandalye

ANKARA HABERLERİ

Seğmenler’de kiralık sandalye

Sedat CENİKLİ
04.06.2020 - 01:56 | Son Güncelleme :

Ankara’nın kent merkezindeki en geniş yeşil alanlarından Seğmenler Parkı’nda, önceki senelerde seyyar olarak yapılan yiyecek ve içecek satışlarına yenisi eklendi.

Sedat CENİKLİ

Parktaki ziyaretçi yoğunluğunu fırsat bilen seyyar satıcılar tarafından kamp sandalyesi kiralanmaya başlandı. Vatandaşların tatil ve sıcak yaz günlerinde nefes almak için gittiği parkta gezinen satıcılar, çimlere oturmak istemeyenlere ücret karşılığında sandalye kiralıyorlar. Kiralama sistemi, sahil kentlerindeki şezlong ve şemsiye uygulamasına benziyor. 10 lira karşılığında kiralanan bir sandalye gün boyunca kullanılabiliyor.

Seğmenler’de kiralık sandalye

KONTROLSÜZ VE RİSK TAŞIYOR

Diğer yandan normalleşme adımları kapsamında kısıtlamaların kaldırılmasıyla park eski günlerindeki gibi kalabalıklaşırken zaman zaman sosyal mesafe kuralı da unutuluyor. Aynı sandalyenin gün içinde farklı kişilerce kullanılıyor olması da salgın bulaş riskini artırıyor. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar kadar, kontrolsüz olduğu için şikâyetçi olanlar da var.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Seğmenler’de kiralık sandalye hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Haziran 2020 tarihinde saat 01 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Seğmenler’de kiralık sandalye haberi güncellenecektir.

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