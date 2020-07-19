Satışlar arttı noterler uyardı

Pandemi sürecinde uygulanan tek-çift dönüşümlü noter uygulamasının 12 Mayıs itibarıyla sona erdiğini ve noterlerin normal hizmet vermeye başladığını kaydeden Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin noterlerin artan mesaisiyle ilgili şunları söyledi:

ÖNLEMLER UYGULANMAYA DEVAM EDİYOR

“Noterliklerde kamu hizmeti yerine getirilirken hem kamu sağlığı hem de çalışanlarımızın sağlığı açısından her türlü önlem alınarak tam kapasite çalışmaya geçildi. Sosyal mesafe kuralı, dezenfektan kullanımı, maske takılması, ateş ölçülmesi, çalışan sayısından fazla işlem ilgilisi bulundurulmaması gibi noterliklerde aldığımız önlemleri uygulama devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle her sektörde ve hizmet sektöründe olduğu gibi noterlik hizmetlerinde de bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz nisan ayında neredeyse yüzde 50 kadar noterlik işlem sayılarında azalma görüldü.

HAZİRANDA YÜZDE 45’LİK ARTIŞ OLDU

Pandemi ile ülkece yeni normale geçiş sürecimizde vatandaşlarımıza biraz da olsa nefes aldırmak için kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte noterlik işlemlerinden olan Araç Satış ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri’nde geçtiğimiz haziran ayında mart ayına oranla yüzde 45’lik bir artış gerçekleşti. Yine geçtiğimiz yıl haziran ayındaki araç satışı ile bu yıl haziran ayı araç satışını karşılaştırdığımızda da ciddi bir artış görüyoruz.” Birlik Başkanı Cin vatandaşlara ayrıca, “Satışların artması ile bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar da olacaktır. Vatandaşlarımızı bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyoruz” uyarısı da yaptı.

‘BİZİM BAŞIMIZA GELMEZ’ DEMEYİN SİSTEMİ KULLANIN

İkinci el araç alım-satım işlemlerinde vatandaşın mağdur olmaması için 3 Şubat’tan bu yana Güvenli Ödeme Sistemi’ni uyguladıklarını hatırlatan Dursun Cin, “Sistemi ile noterlik işlemleriyle ilgili alıcı ve satıcı arasındaki para transferinin güvenli hale gelmesini ve sahteciliğin önlenmesini amaçladık. Satış bedelinin noterde işlem gerçekleşmeden satıcı hesabına geçmesini önleyecek bir finansal entegrasyon oluşturduk. Vatandaşlarımıza, ‘bizim başımıza gelmez’ diye düşünmemeleri gerektiğini ve araç alım-satımı sırasında işlem ilgililerinin mutlaka bu sistemi kullanmalarını önerdiğimizi hatırlatmak istiyoruz” dedi.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR

BİRLİK Başkanı Dursun Cin Güvenli Ödeme Sistemi’nin nasıl çalıştığıyla ilgili ise “Örneğin, araç satış işlemi yapmak isteyen alıcı veya satıcı herhangi bir aracı kuruluşa başvuru yaparak aracın plaka vb. bilgileri ile kendilerine ait kimlik bilgilerini sisteme kaydeder. Kayıt işlemi yapıldıktan sonra araç bedeli aracı kuruluşun belirlediği hesaba yatırılır. Bu aşamadan sonra ilgililerin yapması gereken tek şey herhangi bir notere giderek araç satış sözleşmesini imzalamaktır. İmzalar atılarak araç satış işlemi tamamlandığında, araç bedeli otomatik olarak satıcının hesabına geçer. Bu aşamada eğer satış bedeli aracı kuruluşun belirlediği hesaba yatırılmamış ve bu hesapta bloke edilmemiş ise, sistem otomatik olarak araç satış işlemine engel olur” bilgisini verdi.