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Ankara Haberleri: Polatlı’dan ABB Meclisi’ne 100. yıl daveti

ANKARA HABERLERİ

Polatlı’dan ABB Meclisi’ne 100. yıl daveti

Murat YILMAZ
20.11.2020 - 14:39 |Son Güncelleme :

Bütçe maratonuna devam eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, önceki gün Birinci Meclis Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığındaki kasım ayı 11. oturumunda Evren, Haymana, Polatlı ve Yenimahalle belediyelerinin 2021 yılı bütçelerini oy birliğiyle kabul etti.

Murat YILMAZ

Evren Belediyesi’nin bütçesi 5 milyon, Haymana Belediyesi’nin bütçesi 41 milyon 140 bin, Polatlı Belediyesi’nin bütçesi 198 milyon, Yenimahalle Belediyesi’nin bütçesi 625 milyon 100 bin TL olarak belirlendi. Bütçesinin kabulü nedeniyle bir teşekkür konuşması yapan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya 6 yıldır her bütçe kabulü sonrası Meclis’i Polatlı’ya davet ettiğini ancak buluşamadıklarını hatırlattı. Önümüzdeki yıl Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı olduğu için özel bir davette bulunan Yıldızkaya, şunları söyledi:

Polatlı’dan ABB Meclisi’ne 100. yıl daveti

VEHBİ KOÇ’UN ADI BİR BULVARDA YAŞATILACAK

ABB Meclisi, 4 ilçe bütçesinin yanı sıra, AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ortak önergesiyle hazırlanan ‘Türk Sanayii’nin önder ismi Ahmet Vehbi Koç’un adının bir bulvara verilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu’nu da oy birliğiyle kabul etti. Bu kapsamda Vehbi Koç’un isminin Ankara’daki önemli bir bulvara verilmesi için Numarataj Şube Müdürlüğü araştırma ve inceleme yapacak.

Polatlı’dan ABB Meclisi’ne 100. yıl daveti

Etiketler:

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Polatlı’dan ABB Meclisi’ne 100. yıl daveti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Kasım 2020 tarihinde saat 14 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Polatlı’dan ABB Meclisi’ne 100. yıl daveti haberi güncellenecektir.

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