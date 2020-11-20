Polatlı’dan ABB Meclisi’ne 100. yıl daveti

Evren Belediyesi’nin bütçesi 5 milyon, Haymana Belediyesi’nin bütçesi 41 milyon 140 bin, Polatlı Belediyesi’nin bütçesi 198 milyon, Yenimahalle Belediyesi’nin bütçesi 625 milyon 100 bin TL olarak belirlendi. Bütçesinin kabulü nedeniyle bir teşekkür konuşması yapan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya 6 yıldır her bütçe kabulü sonrası Meclis’i Polatlı’ya davet ettiğini ancak buluşamadıklarını hatırlattı. Önümüzdeki yıl Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı olduğu için özel bir davette bulunan Yıldızkaya, şunları söyledi:







VEHBİ KOÇ’UN ADI BİR BULVARDA YAŞATILACAK

ABB Meclisi, 4 ilçe bütçesinin yanı sıra, AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ortak önergesiyle hazırlanan ‘Türk Sanayii’nin önder ismi Ahmet Vehbi Koç’un adının bir bulvara verilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu’nu da oy birliğiyle kabul etti. Bu kapsamda Vehbi Koç’un isminin Ankara’daki önemli bir bulvara verilmesi için Numarataj Şube Müdürlüğü araştırma ve inceleme yapacak.







