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Ankara Haberleri: Pide üretimi mercek altında

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Pide üretimi mercek altında

Hürriyet Haber
29.04.2020 - 09:54 |Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla fırınları yakın markaja aldı.

Hürriyet Haber

Ekipler, ilçe genelinde gerçekleşen fırın denetimlerinde ramazan pidesinin gramajı, fiyatı, üretim koşulları ve hijyen şartları kontrol etti. Fırınlarda çalışan personelin sağlığı ve güvenliği içinde incelemelerde bulunan ekipler, personel sağlık karnesi, personel soyunma odaları, ilkyardım çantası ve yangın tüpü kontrolü de yaptı. Denetimler sonunda hijyen kurallarına uymayan ve sağlıksız üretim yapan işyerleri uyarıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Biz asla cezacı bir belediye olmadık. Eğitici bir belediye olmaya çalıştık. İlçemizde kötü koşullar altında gıda üreten işyerleriyle karşılaşmak elbette istemiyoruz. Ama karşılaşırsak da kimse kusura bakmasın halkın sağlığı ile oynayana affımız olmaz. Herkes işini düzgün yapacak. Denetimlerimiz sürecek” diye konuştu.

Pide üretimi mercek altında

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Pide üretimi mercek altında hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Nisan 2020 tarihinde saat 09 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Pide üretimi mercek altında haberi güncellenecektir.

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