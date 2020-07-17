Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Personelin testi pozitif çıktı

Ankara Haberleri: Personelin testi pozitif çıktı

ANKARA HABERLERİ

Personelin testi pozitif çıktı

Murat YILMAZ
17.07.2020 - 00:03 |Son Güncelleme :

EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankarakart İşlem Merkezi’nde görevli bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine önlem amacıyla 5 işlem merkezi geçici süreyle hizmete kapatıldı.

Murat YILMAZ

EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, merkezlerdeki 16 personele koronavirüs testi yapıldığı ve sonuçlar alınıncaya kadar bu kararın alındığı belirtildi. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

16 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

“EGO Genel Müdürlüğü Ankarakart İşlem Merkezi’nde görevli bir personelin koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıkması üzerine önlem amacıyla kart işlem merkezlerimiz geçici bir süre için hizmete kapatılmıştır. EGO Genel Müdürlüğü ana hizmet binası, Kızılay, Akköprü, Dikimevi ve Beşevler olmak üzere 5 adet Ankarakart İşlem Merkezi bulunmaktadır. Halihazırda bu gişelerde toplam 16 personel görev yapmaktadır. Anılan noktalarda görevli tüm personele koronavirüs testi yapılmış olup sonuçlar alınıncaya kadar hem çalışanlarımız hem de vatandaşlarımızın sağlığı açısından bu karar alınmıştır.

İNTERNET SİTESİNDEN YAPILABİLİR

Yine tüm bu noktalarda düzenli olarak yapılmakta olan dezenfeksiyon işlemlerine hassasiyetle devam edilmektedir. Bilindiği üzere kart işlem merkezlerinde kişisel kart basımı, kişisel kart yenileme (kayıp-kırık), kişiselleşmiş kartların vize işlemleri, kartların bakiye aktarım işlemleri yapılmaktadır. Vatandaşlarımız, bakiye aktarımı dışında, diğer tüm iş ve işlemleri online olarak www.ankarakart.com.tr adresinden, öğrenciler ise öğrenci abonman işlemleri ile kart dolum işlemlerini tüm gişe ve kiokslardan yapabilirler.”

ÜÇ VAKA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, Türkiye Tenis Federasyonu, Ankara Tenis Kulübü’nde antrenör, sporcu ve velilere yapılan koronavirüs testlerinde 2 kondisyoner ve 1 antrenörün sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, 14 Temmuz Salı günü Ankara Tenis Kulübü’nde görevli bir kondisyonerin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine yapılan testler sonucunda, iki koronavirüs vakasının daha tespit edildiği bildirildi. Kulüpte dezenfeksiyon işlemleri başlatılırken, antrenmanları devam eden Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcu programlarının iptal edildiği aktarıldı. Açıklamada, konuyla ilgili gerekli bilginin TOHM Koordinatörlüğü’ne verilerek, TOHM sporcularının antrenmanlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 19 Mayıs Spor Kompleksi içindeki kortlarda devam ettiği kaydedildi. AA

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Personelin testi pozitif çıktı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Temmuz 2020 tarihinde saat 00 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Personelin testi pozitif çıktı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Ulaşım araçlarına dezenfeksiyon

Ulaşım araçlarına dezenfeksiyon

En uzun Meclis

En uzun Meclis

Karanfiller bırakıldı

Karanfiller bırakıldı

Şehitlikte anma töreni

Şehitlikte anma töreni

Dört yılımız acıyla geçti

Dört yılımız acıyla geçti

Şehitlerin anısı aydınlatacak

Şehitlerin anısı aydınlatacak

24 yıllık park yenileniyor

24 yıllık park yenileniyor

230 bin 319 kayıtlı eser

230 bin 319 kayıtlı eser

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

17 Temmuz 2020, Cuma
  • İmsak
    03:38
  • Güneş
    05:27
  • Öğle
    13:00
  • İkindi
    16:56
  • Akşam
    20:22
  • Yatsı
    22:03
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.