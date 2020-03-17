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Ankara Haberleri: Özel solüsyona temizlik yapıldı

ANKARA HABERLERİ

Özel solüsyona temizlik yapıldı

Sedat CENİKLİ
17.03.2020 - 22:59 |Son Güncelleme :

Çankaya Belediyesi, koronavirüse karşı ülke genelinde alınan kararları göz önünde bulundurarak, toplum sağlığı için insan popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde ilaçlı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Sedat CENİKLİ

Önceki gün Kızılay bölgesinde çalışma yapan 22 kişilik ekip, dün de solüsyonlu özel temizlik malzemeleriyle Kuğulu Park ile Tunalı Hilmi Caddesi kaldırımlarını temizledi. Özel kıyafetli maskeli temizlik görevlileri, yürüyüş alanları ve kaldırımların yanı sıra oyun parklarını, bankları da temizledi. Özellikle çocukların zaman geçirdiği parklardaki oyuncaklar, yoğun şekilde fırçalanarak mikroplardan arındırıldı. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmama çağrısında bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çok ciddi bir salgın tehlikesiyle karşı karşıyayız. Tüm önlemlerimizi alarak ve bilinçli hareket ederek bu zor günleri en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Virüsün yayılmaması için sosyal mesafe koymamız zorunlu hale geldi. Halkımızı sağduyulu davranmaya ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya davet ediyorum” diye konuştu.

CADDE VE SOKAKLARDA ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİ

Ekipler, Esat Caddesi, Sakarya Caddesi, Selanik Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Yüksel Caddesi, Karanfil Sokak, Konur Sokak, İnkılap Sokak, Bayındır Sokak ve çevrelerinde ilaçlı dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Özel solüsyona temizlik yapıldı

Sabah saatlerindeki çalışmalar sırasında caddeye adını veren Türkiye Büyük Millet Meclisi kurucu üyelerinden milletvekili Tunalı Hilmi Bey’in Kuğulu Park’taki heykeli de temizlendi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Özel solüsyona temizlik yapıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Mart 2020 tarihinde saat 22 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Özel solüsyona temizlik yapıldı haberi güncellenecektir.

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