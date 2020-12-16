Öykü için el ele

Ankara’da yaşayan Sühal ve Hasan Elmalıca çiftinin Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası çocukları Öykü’nün yurt dışındaki tedavi masrafı olan 2 milyon 132 bin euro’nun toplanması için Ankara Barosu da harekete geçti. 2 yaşını doldurduğundan ABD’deki tedavi ihtimali ortadan kalkan ancak Macaristan’da uygulanan tedavi için son bir şansı bulunan minik Öykü için hafta sonu, Baro’nun sosyal medya hesaplarından ve YouTube kanalından ‘#biroykuyazalim’ adıyla canlı yayın gerçekleştirildi. Ankara Baro Başkanı Avukat Erinç Sağkan’ın yanı sıra İstanbul Baro Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu ile çok sayıda avukat, baro çalışanı, çeşitli dergi editörleri ile sosyal medya fenomenlerinin de katıldığı yayın 9 saat sürdü. Açık artırma tablo satışlarının da düzenlendiği yayından 259 bin lira gelir elde edildi.

ZAMANI AZ KALDI, UMUT OLABİLİRİZ

Öykü’nün amcası Avukat Mahmut Elmalıca’nın da Ankara Barosu üyesi olduğunu hatırlatan bir Baro yetkilisi, “Öykü’nün hayata tutunabilmesi için gen tedavisi alması gerekiyor ve bunun için de çok az zamanı kaldı. Hep birlikte başarabiliriz. Öykü Semra’ya umut olabiliriz. Desteğe çok ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

PARANIN YÜZDE 74’Ü TOPLANDI

Bağışlar sayesinde tedavi için gerekli paranın yüzde 74’ünü topladıklarını kaydeden baba Hasan Elmalıca ise şunları söyledi: “Toplam 2 milyon 132 bin euro’ya ihtiyacımız var. Baro yayınıyla beraber toplamda yüzde 26’lık bir açığımız kaldı. Öykü iki yaşını geçtiği için Amerika’da tedavi şansı kalmadı ama Macaristan’da uygulanan tedaviden yararlanacak. Ocak ayının ortasına kadar vaktimiz var. Bu süreçte Baro’nun desteği çok önemliydi. Onun dışında halkımızın 20, 50, 100 liralık bağışlarıyla topladık bu parayı. Şimdiye kadar iş insanlarından falan bir destek gelmedi, tamamen duyarlı halkın gönüllü bağışlarıyla bugüne geldik. Bundan sonra da destekleriyle bizi yalnız bırakmamalarını ve yavrumuzun sağlığına kavuşmasını istiyoruz.”

ÖYKÜ’NÜN RÜYASI SÜRÜYOR

Ailenin @dreamofoyku (Öykü’nün rüyası) adıyla açtığı sosyal medya hesaplarında ve Baro’nun sosyal medya hesaplarında paylaştığı yardım kampanyası devam ediyor. Kas gelişimi olmadığı için akranları gibi hareket edemeyen, ayakta duramayan ve cihazlara bağlı şekilde hayatını sürdüren Öykü, paylaşılan banka hesaplarına yapılacak bağışlar ile kendisine uzatılacak yardım ellerini bekliyor.

Öykü’nün 3 yaşındaki ablası Zehra, kardeşiyle birlikte tekrar oyunlar oynayacakları günleri iple çekiyor.



Hürriyet Ankara, Öykü’nün tedavisi için ailesinin başlattığı bağış kampanyasını ve yardım çağrısını, 7 Kasım’da ‘bu güzel Öykü yarım kalmasın’ manşetiyle gündeme getirmişti.